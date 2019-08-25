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TİKA gönüllüleri Namibya'da

33 dakika önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) "Tecrübe Paylaşımı Programı" kapsamında Namibya'ya gelen gönüllü öğrenciler, Gençlik, Spor ve Ulusal Hizmetler Bakanlığı, Windhoek İslam Merkezi ve Penduka köyüne ziyarette bulundu.

TİKA gönüllüleri Namibya'da, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) "Tecrübe Paylaşımı Programı" kapsamında Namibya'ya gelen gönüllü öğrenciler, Gençlik, Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ve Ulusal Hizmetler Bakanlığı, Windhoek İslam Merkezi ve Penduka köyüne ziyarette bulundu.

Gönüllü öğrenciler, başkent Windhoek'ta Namibya Gençlik, Spor ve Ulusal Hizmetler Bakanı Erastus Uutoni tarafından kabul edildi.


Görüşmede Bakanlığa bağlı faaliyet gösteren "Çok Amaçlı Gençlik Merkezi"nde TİKA tarafından gerçekleştirilecek "TUR-NAM Umut Bahçesi (Tarım Kompleksi) Projesi" hakkında bilgi alındı.

Gönüllüler, TİKA tarafından desteklenen ve 515 kadına mesleki eğitimin verildiği Penduka köyü ile Windhoek İslam Merkezi'ni ziyaret etti.

TİKA gönüllüleri heyet başkanı Burak Yurdakul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ziyaretlerde TİKA'nın yabancı ülkelerdeki kurum ve kuruluşlarla iş birliğini incelediklerini söyledi.

Yurdakul, "Yaptığımız projelerin, o ülkelerde yaşayan insanlara ve iki ülke arasındaki bağların güçlenmesine nasıl bir katkı sağladığını kendi gözlerimizle görüp tecrübe etme fırsatı buluyoruz." şeklinde konuştu.

Windhoek, Namibya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 04:34 Kaynak: AA
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