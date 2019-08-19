TİKA gönüllüleri Özbekistan'da

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinasyonunda düzenlenen "2019 Tecrübe Paylaşım Programı"na katılan gönüllü öğrenciler, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te engelli genç ve çocukları ziyaret etti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinasyonunda düzenlenen "2019 Tecrübe Paylaşım Programı"na katılan gönüllü öğrenciler, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te engelli genç ve çocukları ziyaret etti.

Gönüllü öğrenciler, programın ilk gününde Taşkent'teki Engelli Gençler ve Çocuk Rehabilitasyon Merkezi'nde genç ve çocuklarla bir araya geldi.

Merkezde engelli genç ve çocukların çizdiği resimleri inceleyen gönüllüler, resim dersine katıldı.

Gönüllüler, daha sonra çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı, onlarla sohbet edip oyunlar oynadı.

Etkinlikte bir konuşan TİKA Taşkent Program Koordinatörü Ali İhsan Çağlar, programın, ikili ilişki ve iş birliklerine katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

Merkezin müdürü Rana Şadiyeva da Türkiye'den gönüllü gençlerin merkezi ziyaret etmesinin, kendilerini çok sevindirdiğini belirterek, organizasyon için TİKA'ya teşekkür etti.

Şadiyeva, merkezin faaliyetinin geliştirilmesinde Türkiye'nin tecrübelerinden istifade etmek istediklerini sözlerine ekledi.



Gönüllü öğrenci Duygu Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Biz buraya gönül köprülerimizi genişletmeye, Özbek kardeşlerimizle kucaklaşmaya geldik." dedi. İstanbul Üniversitesi Türkoloji bölümünde eğitim gördüğünü söyleyen Yılmaz, dil, kültür ve karşılıklı ilişkiler açısından Özbekistan'da bulunmanın kendisi için çok faydalı olacağını ifade etti.

17 gönüllü genç, bir hafta boyunca Taşkent, Semerkant ve Buhara şehirlerini ziyaret ederek çeşitli etkinliklere katılacak.

500 Türk gönüllü öğrenci 35 ülkede

TİKA tarafından Anadolu Ajansı (AA), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türk Hava Yolları (THY), Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), TRT ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) başta olmak üzere çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluşları iş birliğinde yapılan "Tecrübe Paylaşımı Programı" ile üniversite öğrencilerine küresel gönüllülük bilinci kazandırılması amaçlanıyor.



Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen program kapsamında Türkiye'nin farklı üniversitelerinden 500 öğrenci, 35 ülkeye saha ziyareti yapıyor ve ülkelerde hayata geçirecekleri faaliyetlere ilişkin eğitimler alıyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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