TİKA gönüllüleri Senegal'de

Kasaba halkının yerel müzik ve danslarla karşılama yapması Diembering Belediye Başkanı Tombon Gueye'nin konuşması TİKA Senegal Koordinatörü Kenan Yiğit'in konuşması Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) programıyla Senegal'e gelen gönüllü öğrenciler, Diembering...

Kasaba halkının yerel müzik ve danslarla karşılama yapması

Diembering Belediye Başkanı Tombon Gueye'nin konuşması

TİKA Senegal Koordinatörü Kenan Yiğit'in konuşması Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) programıyla Senegal'e gelen gönüllü öğrenciler, Diembering kasabasında eğitim ile gıda, temizlik ve sağlık malzemeleri yardımında bulundu.

"Tecrübe Paylaşımı Programı" kapsamında ülkenin güneyindeki Ziguinchor'un Diembering kasabasına gelen TİKA gönüllüleri, yerel müzik ve danslarla karşılandı.

Belediye Başkanı Tombon Gueye'nin yanı sıra imam, papaz ve kabile şefleriyle yerel yöneticilerin katıldığı programda gönüllüler, getirdikleri gıda ve sağlık malzemelerini ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Gönüllüler 3 okul, bir sağlık ocağına da eğitim ve sağlık malzemesi ulaştırdı.

"Erdoğan ve Sall dostluğu TİKA'nın yardımlarına yansıyor"

Diembering Belediye Başkanı Gueye, programda yaptığı konuşmada, yaptığı yardımlardan dolayı bütün kasaba halkı ve belediye başkanlığı adına TİKA'ya teşekkür etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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