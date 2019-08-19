Son Dakika Haberleri: TİKA gönüllüleri Senegal'de yetimleri sevindirdi
Son Dakika Güncel Haber

TİKA gönüllüleri Senegal'de yetimleri sevindirdi

10 dakika önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) "Tecrübe Paylaşımı Programı" kapsamında Senegal'e gelen gönüllü öğrenciler, çocukların barındığı yetimhaneyi ziyaret ederek, gıda ve temizlik malzemesi yardımında bulundu.

TİKA gönüllüleri Senegal'de yetimleri sevindirdi, System.String[]
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) "Tecrübe Paylaşımı Programı" kapsamında Senegal'e gelen gönüllü öğrenciler, çocukların barındığı yetimhaneyi ziyaret ederek, gıda ve temizlik malzemesi yardımında bulundu.
Türkiye'deki üniversitelerin farklı bölümlerinde okuyan öğrenciler Mbour kentinde, binden fazla terk edilmiş bebeğin, küçük yetimin ve aile şiddetinden kaçan çocukların barındığı "Vivre Ensemble" (birlikte yaşa) yetimhanesini ziyaret etti.
Öğrenciler getirdikleri çok sayıda elifba, hikaye kitapçığı ile çeşitli hediyeleri ve TİKA'nın desteğiyle alınan gıda ve temizlik malzemelerini hediye ederek çocukların yüzünü güldürdü.
TİKA gönüllülerinin bebeklerle olan samimi halleri ve kucaklaşmaları izleyenleri duygulandırdı.
Yeni yürümeye başlayan bazı yetim bebeklerin ağzında biberonlarıyla öğrencilerin kucağına koşması duygulu anların yaşanmasına sebep oldu.
"Çocuklar şefkat açlığını bacağıma sarılarak gidermeye çalıştılar"
Tecrübe Paylaşımı Programı ile Senegal'e gelen öğrencilerden Murat Göçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "herşey bir tebessüm için" sloganıyla geldiği ülkede çok duygulu anlar geçirdiğini söyledi.
Göçer, " Anne, baba şefkatinden mahrum kalmış o küçücük çocuklar beni gördükleri an sevgi ve şefkat açlığını benimle gidermeye çalışıyorcasına bacağıma sarıldılar. Bunu hallerinden hissettim. Bazıları ağlıyordu. O an tarifi imkansız duygular yaşadım. Bana dünyada hala birçok mazlum kardeşlerimin olduğunu hatırlatan ve onlara yardım etmenin huzuruna ulaştıran TİKA'ya çok teşekkür ederim." dedi.
Öğrenciler daha sonra Senegal'in kurucu Cumhurbaşkanı Lopold Sedar Senghor'un müzeye dönüştürülen ve kendisinin de uzun süre yaşadığı baba evini ziyaret ederek burada Senghor'un hayatı hakkında bilgi edindi.
Senegal TİKA Koordinatörü Kenan Yiğit de müzenin hatıra defterine ziyarete ilişkin mesaj bırakıp defteri imzaladı.
500 Türk gönüllü öğrenci 35 ülkede
TİKA tarafından Anadolu Ajansı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türk Hava Yolları, Kredi ve Yurtlar Kurumu, TRT ve Türkiye Gençlik Vakfı başta olmak üzere çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluşları iş birliğinde yapılan "Tecrübe Paylaşım Programı" ile üniversite öğrencilerine küresel gönüllülük bilinci kazandırılması amaçlanıyor.
Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen program kapsamında Türkiye'nin farklı üniversitelerinden 500 öğrenci, 35 ülkeye saha ziyareti yapıyor.
Türkiye, Senegal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 02:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu, Eminönü'nde incelemelerde bulundu, tatil eleştirilerine yanıt verdi
Bakan Pakdemirli açıkladı: Türkiye 4 ürünün üretim ve ihracatında dünya lideri Dışkısını bağışlayarak öğrenci okutuyor AK Parti'den, Kılıçdaroğlu'nun Doğu Akdeniz çıkışına tepki: Bu ölçekte bilgisizlik CHP adına da kabul edilemez

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 02:44:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TİKA gönüllüleri Senegal'de yetimleri sevindirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]