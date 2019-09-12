Son Dakika Haberleri: TİKA gönüllülerinden Cezayir'de "Şehit Eren Bülbül Ormanı"
Son Dakika Kültür Sanat Haber

TİKA gönüllülerinden Cezayir'de "Şehit Eren Bülbül Ormanı"

1 saat önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) "Tecrübe Paylaşımı Programı" kapsamında Cezayir'de bulunan 15 gönüllü öğrenci çeşitli faaliyetlerde bulundu.

TİKA gönüllülerinden Cezayir'de

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) "Tecrübe Paylaşımı Programı" kapsamında Cezayir'de bulunan 15 gönüllü öğrenci çeşitli faaliyetlerde bulundu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cezayir Büyükelçisi Mehmet Poroy tarafından kabul edilen gönüllüler, TİKA'nın tadilatını ve donanımını gerçekleştirdiği, kimsesiz ve otistik çocukların eğitim gördüğü Emine Erdoğan Anaokulu'ndaki çocuklarla bir araya geldi.

Çevre temizliği, ağaç dikme, gençlerle kamp

Çevresel duyarlılık oluşturmak amacıyla Oran şehrindeki Ayn Tork plajını temizleyen gönüllüler, Tipaza ve Konstantin şehirlerinde iki hatıra ormanında ağaç dikti.

Gönüllüler, Tipaza'da engelli öğrencilerin eğitim gördüğü merkezin bahçesinde oluşturdukları hatıra ormanına "Şehit Eren Bülbül", Konstantin'de oluşturulan hatıra ormanına da Cezayir Bağımsızlık Savaşına önemli katkılar sağlayan ancak işgalci güçlerce evi bombalanarak şehit edilen Ömer Yasef'in adını verdi.

Konstantin Belediye Başkanı Nadjib Arrab tarafından kabul edilen grup, bu şehirde bulunan Osmanlı döneminden Ahmet Bey Sarayı, Emir Abdulkadir Camisi ve şehirdeki tarihi asma köprüleri ziyaret etti ve Sidi Frej'de Cezayir Müslüman İzciler Birliği üyesi gençlerle iki gün kamp yaptı.

Cezayir, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'li vekil Gürsel Erol'dan TBMM'ye "Kenan Evren'in ismi kamusal mekanlara verilmesin" teklifi
12 Eylül Askeri Darbesinin yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan mesaj yayınladı Babacan'ın yeni partisinin Karadeniz yapılanmasını MHP'den ihraç edilen Samsun Milletvekili Erhan Usta üstlendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'daki saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye telefonu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 00:27:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TİKA gönüllülerinden Cezayir'de "Şehit Eren Bülbül Ormanı"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]