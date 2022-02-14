TİKA, Güney Afrika'da vefat eden Osmanlı diplomatı için yeni mezar yaptırdı - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Güney Afrika'da görevi başında İngilizler tarafından esir alınan ve 1916'da Johannesburg'da vefat eden Osmanlı diplomatı Mehmet Remzi Bey için yeni mezar yaptırdı.

Johannesburg'daki Braamfontein kabristanlığındaki mezarın açıIışına, Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Ayşegül Kandaş, Mehmet Remzi Bey'in torunu Mignon Juliette Gatcke, TİKA Güney Afrika Koordinatörü Abdülkadir Abukan, Büyükelçilik görevlileri ve Türk kurumlarının temsilcileriyle çok sayıda Güney Afrikalı Müslüman katıldı.

Büyükelçi Kandaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mehmet Remzi Bey'in, 11 yıl önce Fetullahçı Terör Örgütü tarafından, örgüte ait bir camiye nakledilen naaşını, 18 Ocak'ta Braamfontein'daki gerçek mezarına geri defnettiklerini belirterek, "Aradan geçen neredeyse bir aylık süreçte TİKA fonlarıyla yeni bir mezar yeri yaptırıldı." dedi.

Kandaş, Mehmet Remzi Bey'in vefatının 106. yıl dönümüne yetiştirilen yeni mezar yerinin aslına sadık kalınarak yaptırıldığını kaydetti.

Mezarın yapımını üstlenen TİKA'nın Güney Afrika Koordinatörü Abukan ise, orijinal mezar yerinin ve mezar taşının 11 yıl önceki nakil sırasında tahrip edildiğine dikkati çekerek, "Bu yüzden Mehmet Remzi Bey'in naaşı kurtarıldıktan sonra süratle yeni bir mezar yeri yaptırma çalışmalarına başladık." diye konuştu.

Abukan, bu kapsamda tahrip edilen mezar taşının üzerindeki okunmaz halde bulunan Arapça yazıların da Türk kaligraf Refik Çarıkçı tarafından aslına uygun restore edildiğini belirterek, "Böylece taşın üzerindeki yazıları ilk defa Türkçe ve İngilizceye çevirme imkanı bulundu." dedi.

Mehmet Remzi Bey'in torunu Gatcke de, dedesinin naaşının gerçek mezarına taşınmasında ve mezar yerini yaptırılmasında emeği geçen Türk yetkililere minnet duyduğunu ifade etti.

Gatcke, dedesinin yeni kabrinin çok güzel göründüğü dile getirerek, "Özellikle bu kadar güzel bir mezar yerinin 3 hafta içinde tamamlanması benim için oldukça etkileyici oldu." ifadesini kullandı.