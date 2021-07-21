TİKA Güney Sudanlı 500 çiftçiye tohum ve tarımsal ekipman desteğinde bulundu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı(TİKA) Cuba Program Koordinasyon Ofisi tarafından Güney Sudanlı 500 çiftçiye tohum ve tarımsal ekipman desteğinde bulunuldu.

Güney Sudan Genel Çiftçiler Birliği üyesi çiftçilere 500'er kilogram mısır, fasulye, süpürge darısı (sorghum), yerfıstığı ve susam tohumu, 25'er kilo domates, soğan, bamya ve mühliye tohumunun yanı sıra birer adet balta, tırmık, çapa, pala ve orak hibe edildi.

Tohum ve tarımsal ekipmanlar, başkent Cuba'nın taşra kesimlerinde yoksul halkın yaşadığı Gumbo, Hai-Referendum ve Kabo'da dağıtıldı. Gumbo'da gerçekleştirilen teslim törenine Cuba Büyükelçisi Erdem Mutaf, Köy Şefi Manaso Wal Ayang, Merkez Ekvatorya Bölgesi Çiftçiler Birliği Başkanı Mirella Augustino Modi ile Güney Sudan Genel Çiftçiler Birliği Başkanı Osman Anei Anei katıldı. Büyükelçi Mutaf törende yaptığı konuşmada, iki ülke arasında tarihi bağlar olduğunu, Türkiye'nin Güney Sudan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden olduğunu ve bağımsızlık öncesinde dahi ülkede konsolosluğumuzun bulunduğunu belirtti.

TİKA tarafından gerçekleştirilen tohum ve tarımsal ekipman desteğinin dört yıldır düzenli olarak yapıldığını söyleyen Mutaf, Türkiye'nin Güney Sudan'ın kalkınmasına imkanları ölçüsünde destek vermeye devam edeceğini kaydetti.

TİKA'ya teşekkür eden Güney Sudan Genel Çiftçiler Birliği Başkanı Anei de hibe edilen tohum ve tarımsal ekipmanların Gumbo, Hai-Referendum ve Kabo bölgelerinde yaşayan çiftçiler ve ailelerinin geçimlerine önemli bir destek sağlayacağını, yağmur sezonu başladığından projenin zamanlamasının uygun olduğunu ifade etti. AA

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