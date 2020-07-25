TİKA Gürcistan'ın Acara bölgesindeki kültür merkezini yeniledi - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Gürcistan'ın Acara bölgesindeki Keda Kültür Merkezi yenilendi.

TİKA, Acara Özerk Cumhuriyeti'nde yer alan Keda ilçesindeki tek kültür merkezi olan Keda Kültür Merkezi'nin tadilat ve tamiratını yaptı.

Proje kapsamında kültür merkezinin su alarak deforme olan çatısı yenilendi. Gösteri sahnesinin onarımı yapılarak salon için ısıtma ve soğutma sistemleri tesis edildi, sahne perdesi ile ışıklandırma sistemi yenilenerek merkezin modern standartlara kavuşması sağlandı.

Merkezin yerel hükümete teslimi için düzenlenen törene eski AK Parti Bursa milletvekilleri İsmail Aydın ve Hüseyin Şahin, Türkiye'nin Batum Başkonsolosu Makbule Koçak, TİKA Tiflis Koordinatörü Necla Demirdağ, Gürcistan Parlamentosu Gürcistan-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Milletvekili Arçil Khabadze, İktidardaki Gürcü Hayali Partisinden Milletvekili Anzor Bolkvadze ve davetliler katıldı.

Okruaşvilebi köyündeki içme suyu projesinin açılışı

Keda Kültür Merkezi'ndeki törenin ardından heyet, Acara bölgesindeki Khulo ilçesine bağlı Okruaşvilebi köyünde yine TİKA tarafından inşa edilen içme suyu ve yangın durumunda kullanılacak su toplama havuzu ve su deposunun açılış törenine katıldı.

Özelikle yaz mevsiminde su kesintilerinin yaşandığı köy merkezine TİKA Tiflis Ofisinin girişimleriyle içme suyu getirildi.