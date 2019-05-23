Son Dakika Haberleri: Tika Hartum'da 2 Bin Gıda Kolisi Dağıttı

Tika Hartum'da 2 Bin Gıda Kolisi Dağıttı

3 saat önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Sudan'ın başkenti Hartum'da ihtiyaç sahiplerine 2 bin gıda kolisi dağıttı.

Tika Hartum'da 2 Bin Gıda Kolisi Dağıttı, System.String[]
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Sudan'ın başkenti Hartum'da ihtiyaç sahiplerine 2 bin gıda kolisi dağıttı.

TİKA Sudan Koordinatör Vekili Mahmut Temel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hartum'daki ihtiyaç sahiplerine, yetimlere ve bayram tatiline giderken ailelerine götürmeleri için Darfurlu öğrencilere iki bin gıda kolisi dağıttıklarını belirtti.

Temel, TİKA'nın Hartum'daki Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi mutfağında pişen yemeklerle her gün bin aileye iftar verdiklerini kaydetti.

Hartum'daki Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi'nde düzenlenen yardım törenine Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu da katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 02:24 Kaynak: AA
Sudan, Hartum, Güncel
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