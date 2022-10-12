TİKA, Herat'taki işitme engellilerin eğitim aldığı okulun binasını yeniledi - Son Dakika
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TİKA, Herat'taki işitme engellilerin eğitim aldığı okulun binasını yeniledi

12.10.2022 13:38
TİKA, Herat'taki işitme engellilerin eğitim aldığı okulun binasını yeniledi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın batısındaki ilk ve tek İşitme Engelliler Mesleki Okulunun tadilatını gerçekleştirerek okulu modern bir görünüme kavuşturdu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın batısındaki ilk ve tek İşitme Engelliler Mesleki Okulunun tadilatını gerçekleştirerek okulu modern bir görünüme kavuşturdu.

TİKA Herat Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Herat'ta faaliyet gösteren İşitme Engelliler Mesleki Okulunun binası yenilendi, fiziki altyapısı geliştirildi ve okula eğitim malzemesi desteğinde bulunuldu.

Okula sıra, masa, ofis ve kırtasiye malzemeleri, öğrenci çantası, ilk yardım malzemeleri temin edilirken, resim ve bilgisayar sınıfları oluşturuldu.

Açılış töreninde konuşan Türkiye'nin Herat Başkonsolosu Sinan İlhan, Türkiye'nin her zaman Afganistan'ın yanında bulunduğunu belirterek Türkiye'de bulunan eğitim standartlarını söz konusu okulda da görmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

TİKA Herat Ofisi Koordinatörü Arafat Deniz, şu ifadeleri kullandı:

"Afganistan'da yaşanan insani ve ekonomik kriz şartlarında yapılan faaliyetler ve projelerle halka bir umut ve fırsat oluşturma gayesini takip ediyoruz. Özellikle dezavantajlı gruplar arasında yer alan kişilere destek vermeyi önceleyip böylece toplumun her kesiminde çok taraflı bir ahengin olmasını ve engelli bireylerin de toplumla uyumunu hedefliyoruz. Nitekim bugün tadilat ve tefrişat ile destek olduğumuz okul, Afganistan'ın batı bölgesinde yer alan Herat, Farah, Badgis, Nimruz ve Gor vilayetlerindeki işitme engellilere hizmet etme amacıyla kurulmuş. Biz de TİKA Herat olarak dezavantajlı gruplar arasında bulunan işitme engellilere böylece bölgesel bir etki oluşturmayı planladık. "

Herat Teknik ve Mesleki Eğitim Müdürü Envarülhak Camen ise TİKA'nın Afganistan'da yürüttüğü yardım faaliyetlerinin Afganistan ile Türkiye arasındaki ilişkileri güçlendirdiğini kaydetti.

Camen, Türkiye'nin her zaman Afganistan halkının yanında olduğunu aktararak Türkiye ve kurumlarına teşekkür etti.

Afganistan'ın batısındaki Herat, Farah, Nimruz, Gor ve Badgis vilayetlerindeki işitme engellilere hizmet veren okulun 150'si erkek, 150'si kız olmak üzere 300 kapasitesi bulunuyor.

Söz konusu bölgelerde, işitme engellilere yönelik yeni okul ve yurtların kurulması ihtiyacı bulunuyor.

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Kaynak: AA

Afganistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİKA, Herat'taki işitme engellilerin eğitim aldığı okulun binasını yeniledi - Son Dakika

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