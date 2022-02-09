Üye Girişi
TİKA heyeti El Salvador'u ziyaret etti - Son Dakika

TİKA heyeti El Salvador'u ziyaret etti

09.02.2022 06:37
TİKA heyeti El Salvador'u ziyaret etti

SAN Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı heyeti, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin 20 Ocak'ta Türkiye'yi ziyaretinin ardından iki ülke arasındaki iş birliği ve proje olanaklarını değerlendirmek üzere El Salvador'a ziyaret gerçekleştirdi.

SAN Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı heyeti, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin 20 Ocak'ta Türkiye'yi ziyaretinin ardından iki ülke arasındaki iş birliği ve proje olanaklarını değerlendirmek üzere El Salvador'a ziyaret gerçekleştirdi.

TİKA Meksika Ofisi Koordinatörü Fatih Abdi Çetin başkanlığındaki heyet, El Salvador Uluslararası İş birliği Ajansı ile görüşmeler gerçekleştirmek ve planlanan projeleri yerinde incelemek amacıyla başkent San Salvador'da temaslarda bulundu.

TİKA yetkilileri, El Salvador Eğitim Bakanı Hanania Carla, Sağlık Bakanı Francisco Alabi Montoya, Kültür Bakanı Yardımcısı Erick Doredea ve El Salvador Uluslararası İş birliği Ajansı Başkanı Karla de Palma ile bir araya geldi.

TİKA'nın tamamladığı projenin açılışı yapıldı

TİKA tarafından 2020'de, San Salvador'da bulunan devlet hastanesi El Salvador Benjamin Bloom Hastanesi'ne temin edilen tıbbi ekipman desteği projesinin açılışı gerçekleştirildi.

El Salvador Tarım Bakan Yardımcısı Maria Lililan Pacas ile görüşen TİKA yetkilileri, San Vicente Eyaletini de ziyaret etti.

Öte yandan El Salvador Devlet Başkanlığının sosyal medya hesabı Twitter'dan TİKA'nın ziyaretine duyulan memnuniyet dile getirilerek, çok sayıda teşekkür tiviti atıldı.

Bukele'nin Türkiye ziyareti

Bukele, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'ye resmi ziyarette bulunmuş, iki ülke arasında ekonomi, diplomasi, savunma ve sanayi alanındaki iş birliği ve dostluk bağlarını güçlendirmek amacıyla 6 anlaşma imzalamıştı.

Bukele'nin Türkiye ziyaretinde, El Salvador Uluslararası İşbirliği Ajansı (ESCO) ile TİKA arasında iş birliğinin geliştirilmesine dair mutabakat zaptı El Salvador Dışişleri Bakanı Alexandra Hill ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından imzalanmıştı.

YORUMLAR
500

Togo Cumhuriyeti, El Salvador, Türkiye, TİKA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİKA heyeti El Salvador'u ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
00:52 SMA hastalarının talepleri olumlu sonuç verdi! İlaç giderleri SGK tarafından ödenecek
00:48 Galibiyet hasreti 2 maça yükseldi! Acun Ilıcalı'nın Hull City'si adeta komada
00:46 Kazdağları'nda kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 21 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı
00:43 Moskova, Macron'un sözlerini yalanladı! "Putin gerilimi artırmama sözü verdi" lafı gerçek değilmiş
00:30 Yılın bomba transferi! Messi ve Ronaldo aynı takımda buluşuyor
00:28 Sakarya'da feci kaza! 2 halk otobüsü, kamyonet ve otomobil birbirine girdi, 12 kişi yaralandı
00:18 Sedat Peker'den, Halil Falyalı suikastı sonrası dikkat çeken hareket
00:09 Kar yağışı okulları tatil etti! 8 ilde yoğun yağış nedeniyle okullara ara verildi
23:54 Canlı yayında konuştu! İsmail Kartal'ın röportajını dinleyen Hikmet Karaman çok sinirlendi
23:43 Halil Falyalı suikastına CHP'den ilk açıklama: Susurluk dönemi geri geldi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 06:44:38. #1.11#
SON DAKİKA: TİKA heyeti El Salvador'u ziyaret etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement