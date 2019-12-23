TİKA Hırvatistan'da milli ekipmanlarla 3D modelleme eğitimleri veriyor - Son Dakika

Hırvatistan'ın Velika Gorica şehrinde bulunan Velika Gorica Açık Halk Üniversitesinde (POUVG) Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) desteğiyle 3 haftalık sürede 100 saat boyunca temel düzey 3 boyutlu modelleme ve 3 boyutlu yazıcı eğitimi verildi.



Velika Gorica şehrinin gelişimine önemli katkılar sağlayan ve yabancı dil kursları, çocuk ve yetişkinler için popüler bilim atölyeleri, çizim okulu, müzik, oyunculuk gibi çok çeşitli alanlarda vatandaşlara hizmet sunan üniversitedeki eğitime 17 kişi katıldı. Üniversitede verilecek eğitimlerin daha kaliteli bir şekilde vatandaşlara sunulabilmesini teminen TİKA tarafından Türkiye'den 17 adet bilgisayar ile 1 adet yerli ve milli 3 boyutlu yazıcı bağışı gerçekleştirilerek proje sayesinde üniversite bilgisayar laboratuvarının teknolojik kapasitesi artırıldı.



Kapanış programında, Türkiye Cumhuriyeti Zagreb Büyükelçiliği Müsteşarı Fatih Kaya konuşmasında böylesine köklü bir kurumla yapılan işbirliğinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Hırvatistan ve Türkiye'nin ortak sınırlara sahip olmasa da dost iki ülke olduğunu ve her alanda ilişkilerin daha da artırılması bağlamında çabaların sarf edildiğini vurguladı. Uluslararası arenada işbirliğinin ve bu işbirliğini gerçekleştirirken insan odaklı olmanın öneminden bahsederek söz konusu projenin de bu iki gerekliliği karşıladığını ve köklü bir kurum olan Velika Gorica Açık Üniversitesi'nde gerçekleştirilen eğitimin bu anlamda da çok isabetli bir karar olduğunu ifade etti.



TİKA Zagreb Program Koordinatörü Haşim Koç da 3 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren TİKA Zagreb Ofisinin Hırvatistan kurumlarıyla birlikte iki ülkenin ilişki hacmini artırmaya yönelik projeler uygulanmasına önem verdiğini ifade etti. Projenin TİKA Zagreb Ofisinin ilk teknik ve mesleki eğitim projesi olması açısından da önemli olduğunu vurgulayarak eğitim programının başarılı bir şekilde sonuçlandığını görmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Koç, 2020 yılında 60. yıl dönümü kutlayacak olan Velika Gorica Açık Üniversitesi ile işbirliği çalışmalarının devam etmesini dileyerek, çabalarından ötürü hem üniversiteye hem de Velika Gorica Belediyesine teşekkürlerini iletti.



Velika Gorica Açık Üniversitesi Müdiresi Anita Piskovic ise gerçekleştirilen eğitime ilginin çok olduğundan ve günümüzde yeni teknolojilerin insanlara aktarılmasının önem arz ettiğinden bahsederek teknolojik kapasitesi artırılan bilgisayar laboratuvarı için TİKA'ya teşekkürlerini sundu. Ayrıca eğitimin Hırvatistan Eğitim Bakanlığınca da akredite edilmesini sağlayacaklarını ve eğitimin önümüzdeki yıllarda da yerel eğitimcilerle birlikte gerçekleştirilerek TİKA işbirliğinde devam ettirilmesinin arzu edildiğini ifade etti. - ANKARA