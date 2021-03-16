TİKA Hırvatistan'da depremzedelere desteğini sürdürüyor - Son Dakika

TİKA, Hırvatistan'daki Sisak Merhamet Derneği'ne her gün 250 engelli ve yaşlı vatandaşa sıcak yemek ulaştırmada kullanılacak özel donanımlı dağıtım aracı desteğinde bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sisak Merhamet Derneği'ne her gün 250 engelli ve yaşlı vatandaşa sıcak yemek ulaştırmada kullanılacak özel donanımlı dağıtım aracı desteğinde bulundu. Yemek dağıtımı için özel olarak tasarlanan soğuk hava depolu aracın teslim törenine katılan Sisak Belediye Başkanı Kristina Ikic, Merhamet Derneği'nin faaliyetlerinin bölge halkı için hayati olduğunu, özellikle depremden sonra derneğin faaliyetlerine devam edebilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti. Ikic, depremden hemen sonraki gün bölgeye gelen ve kendilerini o günden beri hiçbir zaman yalnız bırakmayan TİKA'ya ve Türk halkına teşekkür etti.

Merhamet Derneği Başkanı Saban Kadric ise derneğin kurulduğu günden beri en büyük ihtiyaçlarının dağıtım aracı olduğunu ifade etti. Kadric, verilen destek için Türk halkına teşekkür etti.

500 adet gıda kolisi, 810 paket hijyen kolisi ve 500 adet battaniye bölgeye ulaştırıldı

Zagreb Program Koordinatörü Sedef Bulut ise törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin zor günlerden geçen Hırvat halkının yanında olmaya devam ettiğini, birlikte bu günleri geride bırakarak daha iyi günlerde tekrar bir araya gelmeyi umduklarını belirtti.

29 Aralık 2020 tarihinde meydana gelen Hırvatistan tarihinin en şiddetli depreminde 7 kişi hayatını kaybetmiş, 35 bin 205 bina zarar görmüş ve bunlardan yaklaşık 4 bini tamamen kullanılamaz hale gelmişti. Deprem sonrası bölgeye ilk intikal eden yabancı misyon olan TİKA, şimdiye kadar 500 adet gıda kolisini, 810 paket hijyen kolisini ve 500 adet battaniyeyi bölgeye ulaştırdı. - ANKARA