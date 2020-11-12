TİKA ile Bosnalı anneler tarımsal ekonomiye katkı sağlıyor - Son Dakika

TİKA ile Bosnalı anneler tarımsal ekonomiye katkı sağlıyor

12.11.2020 11:58
TİKA ile Bosnalı anneler tarımsal ekonomiye katkı sağlıyor, System.String[]

TİKA tarafından Balkanlar ve Doğu Avrupa ülkelerinde başlatılan "Balkanlar ve Doğu Avrupa Ülkeleri Gıda ve Yaşam Güvenliğini Destekleme Programları" kadınları üretimin önemli aktörü haline getiriyor.

TİKA tarafından Balkanlar ve Doğu Avrupa ülkelerinde başlatılan "Balkanlar ve Doğu Avrupa Ülkeleri Gıda ve Yaşam Güvenliğini Destekleme Programları" kadınları üretimin önemli aktörü haline getiriyor.

Kırsal alanda kadının güçlenmesine, aile ekonomisine katkı sağlamasına ve kadınların ekonomik bağımsızlığına destek olan programların alt bileşeni olarak Bosna Hersek'te "Örtü Altı Üretiminin Geliştirilmesi Projesi" uygulandı ve 60 Boşnak aile işletmesine sera ve sulama sistemi kurularak tarımsal üretime adım atmaları sağlandı. Bosna Hersek'te işgücünün yaklaşık yüzde 30'u tarım sektöründe istihdam ediliyor. Bu proje ile tarım sektöründe seracılık ve örtü altı üretimi teşvik ediliyor. Sürdürülebilir tarımsal destek projelerinin farklı bölgeleri kapsayacak şekilde çeşitlendirilmesi ve ihtiyaç sahibi ailelere destek sağlanması amaçlanıyor. 2020 yılında kırsal alanda yaşayan kadınların güçlendirilmesi ve yaşam kalitelerinin artırılması kapsamında Bosna Hersek'in Bihaç, Vitez, Bugojno, Gorazde, Bratunac, Livno, Bosanska Kostajnica ve Prijedor şehirlerinde yaşayan toplam 60 aileye TİKA tarafından sera ve sulama sistemi desteğinde bulunularak, kurulan seralar ile kırsal alanda yaşayan kadınların yıl boyunca üretmelerine ve kendi ihtiyaçlarını Örtü Altı Üretim Modeli ile kendilerinin kazanmasına imkan sağlandı.

Proje ile aileler hem kendi ihtiyaçlarını karşılayacak hem de üretimden pazara arz sistemini kurarak aile işletmeleri ekonomiye gelir kazandıracak. Vitez şehrine bağlı Ahmiçi köyünde uygulanan projede görev alan Boşnak anne Tahiba Ahmiç,

"Sağlanan destekten dolayı köyümüz kadınları adına TİKA'ya teşekkürlerimi sunarım. Üretime katkı yapmamıza imkan sağlayan bu proje sayesinde bölge kadınları kendilerine olan özgüvenlerinini tekrar kazandılar. Ayrıca ekonomik olarak güçlenmemize büyük etkisi oldu" dedi.

Projede görev alan bir diğer Boşnak anne Semra Ribo, "Kendi ayaklarımızın üzerinde durabilmek, kendimiz kazanmak, yetiştirmek ve sonucunda düzenli bir gelirinin olmasını görmek güzel bir şey. Bu imkanı tanıyan Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum. Sınırlı da olsa gerçekleştireceğim üretimin ülke ekonomisine katkı sağlayacağını bilmekten dolayı ayrı bir heyecan duyuyorum" dedi.

Bosna Hersek'te Covid-19 pandemisine karşı güçlü tarımsal refah

Bosna Hersek'in doğusunda kırsal bölgelerde yaşayan halkın refah seviyesinin yükseltilmesine yönelik gelir getirici faaliyetleri içeren çeşitli tarım ve hayvancılık projelerinin uygulanmasına devam eden TİKA, Balkanlarda tarımsal kalkınmayı, göçün engellenmesi, çiftçi ve üreticilerin ekonomik olarak refaha kavuşarak güçlendirilmesi ve bunun yanında tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi maksadıyla bu güne kadar "Bosna Hersek'te Topraksız Dikey Tarım Uygulamaları ile Kentsel Emekli ve Engelli Nüfusun Yaşam Kalitesinin Artırılması", "Organik Ceviz Yetiştiriciliği ile Yoksulluğun Azaltılması ve Kırsal Kesimdeki Kadının Güçlendirilmesi", "Örtü Altı Yetiştiriciliğin Yaygınlaştırılması ile Kadınların Kalkınmaya Katılımının Desteklenmesi", "Aile Çiftliği ile Bosna Hersek'te Koyun ve Keçi Genotipin Oluşturulması ve Popülasyonun Artırılması Yoluyla Kırsal Yoksulluğun Azaltılması", "Kırsal Alanda Güvenilir Arı Ürünleri Üretimi ve Pazarlanması" projelerini başarı ile uyguladı. Covid-19 pandemisine karşı en savunmasız ülkeler arasında bulunan ve Mart 2020 sonu itibarıyla yaklaşık 100 bin kişinin farklı sebeplerden dolayı işsiz ya da çalışamaz duruma geldiği Bosna Hersek'te 2019 yılında toplam tarım üretiminin 2018 yılına göre yüzde 7,3 oranında gerilediği biliniyor. Bu kapsamda TİKA hem Covid-19 pandemisinin etkilediği hem de 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaşın sonuçlarını en ağır biçimde hisseden bölgelerden Gorazde, Pale Praça, Rogatica (Zepa), Breza, Vareş, Maglaj, Gornji Vakuf, Sapna, Teoçak ve Çeliç Belediyelerinde 500 aileyi doğrudan tarımsal üretime geçirerek üretime kadınları bir yandan dahil edip, diğer yandan ise 65 yaş üstü ailelerin geçimlik tarımsal üretiminin desteklenmesi ve sürdürülebilir gıda güvenliğinin sağlanması için farklı 287 aileye kaliteli tohum desteği vererek kaliteli üretimi ve dikey tarımsal uygulamaları sağladı. - ANKARA

TİKA ile Bosnalı anneler tarımsal ekonomiye katkı sağlıyor
TİKA ile Bosnalı anneler tarımsal ekonomiye katkı sağlıyor
TİKA ile Bosnalı anneler tarımsal ekonomiye katkı sağlıyor
TİKA ile Bosnalı anneler tarımsal ekonomiye katkı sağlıyor
TİKA ile Bosnalı anneler tarımsal ekonomiye katkı sağlıyor

Bosna - Hersek, Boşnak, Tarım, TİKA, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TİKA ile Bosnalı anneler tarımsal ekonomiye katkı sağlıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüs testi pozitif çıkan Domagoj Vida'nın Türkiye maçında 4 kişiyle temas ettiği ortaya çıktı Baba ve oğlu, 5 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti Fahrettin Koca'nın HES uygulamasında örnek gösterdiği Tekirdağ'da harita kırmızıya döndü Wanda Nara, yaptığı iki paylaşımla takipçilerinden tam not aldı Yolda durdurdukları çifti dövüp kıza tecavüz eden caniler, şantaj yapmak için çıplak fotoğraflarını çektiler Seçimi kaybeden Donald Trump'ın B planı hazır! Kitap ve program teklifleri 100 milyon doları buldu Eksi 3 derece soğuğa teslim olan Sivas'ta her yer buz tuttu, sürücüler zor anlar yaşadı İngilizlerin araştırması acı gerçeği ortaya koydu: Korona aşısı ardından hayat, uzun bir süre normale dönemeyecek
Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın striptizciden evlilik dışı çocuğu olduğu ortaya çıktı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın striptizciden evlilik dışı çocuğu olduğu ortaya çıktı         
12:08
Karısının iç çamaşırlarını giyen kocaya 5 yaşındaki oğlu Karısının iç çamaşırlarını giyen kocaya 5 yaşındaki oğlu "Neden etek giyiyorsun" diye sormuş         
11:52
Son Dakika! Ermenistan ve Dağlık Karabağ uçuşa yasak bölge ilan edildi Son Dakika! Ermenistan ve Dağlık Karabağ uçuşa yasak bölge ilan edildi         
11:35
Wanda Nara art arda 2 pozunu paylaştı, takipçileri beğeni yağmuruna tuttu Wanda Nara art arda 2 pozunu paylaştı, takipçileri beğeni yağmuruna tuttu         
11:08
Klasik araba tutkunun 61 bin liraya aldığı aracına talep büyük: Villasını takas eden var Klasik araba tutkunun 61 bin liraya aldığı aracına talep büyük: Villasını takas eden var         
10:59
Güne yükselişle başlayan gram altın 474 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan gram altın 474 liradan işlem görüyor         
10:55
Kaya Çilingiroğlu, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına sert çıktı: Siz sert davranan görmemişsiniz Kaya Çilingiroğlu, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına sert çıktı: Siz sert davranan görmemişsiniz         
10:37
Acıların en büyüğü! Tek oğlunu hırsız zannedip tüfekle öldürdü Acıların en büyüğü! Tek oğlunu hırsız zannedip tüfekle öldürdü         
10:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Melih Gökçek külliyede bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Melih Gökçek külliyede bir araya geldi         
09:42
Kokoreççi görünümlü pavyona baskın! Ekipler gördüklerine inanamadı Kokoreççi görünümlü pavyona baskın! Ekipler gördüklerine inanamadı         
09:09
Erzurum'da 487 yıllık gelenek! Doğaya yine 2001 ekmek bıraktılar Erzurum'da 487 yıllık gelenek! Doğaya yine 2001 ekmek bıraktılar         
08:34
İhracatçılar endişeli, Avrupa kapıları kapatırsa 150 milyon dal Noel çiçeği çöpe gidecek İhracatçılar endişeli, Avrupa kapıları kapatırsa 150 milyon dal Noel çiçeği çöpe gidecek         
08:26
'Yahya Peygamber'in ekmeği' üreticinin yeni gözdesi! Keçiboynuzunun üretim alanı her geçen gün artıyor 'Yahya Peygamber'in ekmeği' üreticinin yeni gözdesi! Keçiboynuzunun üretim alanı her geçen gün artıyor         
08:16
Eski eşini öldürüp intihar eden adamın sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı: Böyle devam et seni şeytan Eski eşini öldürüp intihar eden adamın sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı: Böyle devam et seni şeytan         
07:43
Sadakatsiz'de nefes kesen sahne! Asya, kendisini aldatan eşinden intikamını aldı Sadakatsiz'de nefes kesen sahne! Asya, kendisini aldatan eşinden intikamını aldı         
07:27
Meksika'da evinden kaçırılan belediye başkanı ölü bulundu Meksika'da evinden kaçırılan belediye başkanı ölü bulundu         
05:29
Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan ailesine yönelik iddialara yanıt: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındayız Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan ailesine yönelik iddialara yanıt: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındayız         
21:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2020 13:01:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TİKA ile Bosnalı anneler tarımsal ekonomiye katkı sağlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei