TİKA, Irak'ın Telafer ilçesinde uluslararası standartlarda bir futbol sahası yaptı - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Irak Koordinatörü Mustafa Yazıcı, Irak'ın Musul kentine bağlı Telafer ilçesindeki gençlerin talepleri üzerine TİKA'nın ilçeye uluslararası standartlarda bir futbol sahası inşa ettiğini belirtti.

Yazıcı, TİKA'nın Türkmenlerin yoğunlukta yaşadığı Telafer'de inşa ettiği futbol kompleksine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Telaferli gençlerin sosyal hayata katılacakları ve spor yapabilecekleri bir futbol sahalarının olmadığını belirterek bu yönde TİKA'dan taleplerde bulunduklarını kaydeden Yazıcı, inşa çalışmalarının da mayıs ayında hızlı bir şekilde başladığını dile getirdi.

Yazıcı, bölgedeki iklim şartlarını dikkate alarak, yaz mevsiminin yüksek sıcaklarında dayanıklı olmayacağı için normal yeşil saha yerine suni çim saha yapıldığını söyledi.

TİKA Irak Koordinatörü, sözlerine şöyle devam etti:

"Uluslararası standartlarda kaliteli bir futbol sahası yaptık. 105x75 metre ölçülerinde, standart futbol sahası ölçülerinde ve Telafer tarihinde yapılan ilk nizami futbol sahası.

İklim ve bölgeyi düşünerek planlanan saha, aynı zamanda gece futbol oynamaya da elverişli. Gece aydınlatması, soyunma, duş ve oturma alanlarının yanı sıra çevre düzenlemesi de yapıldı. Bütün lig maçlarının oynanabileceği bir saha yaptık."

" (Futbol sahasını) Türkiye olarak Telafer halkına hediye ettik"

TİKA'nın inşa ettiği futbol kompleksi nedeniyle bölge halkının çok mutlu olduğunu ve özellikle belediye, kaymakamlık ve bölgedeki spor kulüplerinin kendilerine her gün teşekkür telefonları açtığını aktaran Yazıcı, Telaferli gençlerin de sosyal medya üzerinden sürekli futbol kompleksinin paylaşımlarını yaptıklarını ifade etti.

Yazıcı, bu bölgede TİKA'nın inşa ettiği spor kompleksini kullanabilecek 50'den fazla kulüp bulunduğunu ve bunların çok daha nezih, temiz ve düzgün bir ortamda maçlarını ve sosyal aktivitelerini yapabilecekleri bir alana kavuştuklarını aktardı.

"(Futbol sahasını) Türkiye olarak Telafer halkına hediye ettik." diyen Yazıcı, Telafer'e kalıcı bir eser bıraktıkları için çok mutlu olduklarını, Telafer'de birçok proje yaptıklarını ve bölgeye yönelik projelerinin devam edeceğini kaydetti.