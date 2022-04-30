TİKA Kabil Ofisi, ramazanda 5 bine yakın kişiye iftar verdi - Son Dakika
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TİKA Kabil Ofisi, ramazanda 5 bine yakın kişiye iftar verdi

30.04.2022 11:44
TİKA Kabil Ofisi, ramazanda 5 bine yakın kişiye iftar verdi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ramazan ayında Afganistan'da yaklaşık 5 bin kişiye iftar verdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ramazan ayında Afganistan'da yaklaşık 5 bin kişiye iftar verdi.

TİKA Kabil Koordinasyon Ofisi, ramazan ayında Afganistan'ın başkenti Kabil ve çevre vilayetlerdeki iftar programlarına dair açıklama yaptı.

Açıklamada, ülke genelinde ramazan ayında yaklaşık 5 bin kişiye iftar verildiği belirtildi.

İftar verilen kişilerin çoğunluğunu, yetimlerin ve üniversite öğrencilerinin oluşturduğu belirtilen açıklamada, Türkoloji öğrencileri ve Türkiye Mezunları için de iftar programı düzenlendiği aktarıldı.

TİKA Kabil Koordinatörü Zühtü Çal, AA muhabirine, Afgan halkı ile iftar sofralarında buluşmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Çal, "Örneğin 20 saatlik yorucu bir yolculuktan sonra ulaştığımız Daykundi vilayetinde düzenlediğimiz iftara katılan vatandaşların mutluluğunu yakından görme fırsatı bulduk. Yine zor şartlarda yaşayan yetimhanedeki çocukların gözlerindeki neşe ve mutluluk görülmeye değerdi. Düzenlenen programlar ile başta yetimler ve ihtiyaç sahipleri olmak üzere üniversite öğrencileri, Türkoloji öğrencileri, Türkiye Mezunları ve diğer kesimler olmak üzere, mümkün mertebe toplumun tüm kesimlerini kapsayacak etkinlikleri gerçekleştirmiş bulunuyoruz." diye konuştu.

TİKA olarak yakın zamanda yetimhanelere destekte bulunacaklarını belirten Çal, bundan sonra da Afgan halkının kalkınması için projeler üreteceklerini sözlerine ekledi.

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Afganistan, Kabil, İftar, TİKA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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