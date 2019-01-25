Tika Kafkas İslam Ordusunun Hatırasını Yaşatıyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serdar Çam, Azerbaycan'ın Gence kentinde TİKA tarafından müzeye dönüştürülen Nuri Paşa Müze Evini ziyaret etti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serdar Çam, Azerbaycan'ın Gence kentinde TİKA tarafından müzeye dönüştürülen Nuri Paşa Müze Evini ziyaret etti.



Azerbaycan'da temaslarda bulunan Çam, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla müzeye dönüştürülen ve bir zamanlar Kafkas İslam Ordusu komutanı Nuri Paşa'nın konakladığı Şeyhzamanlı ailesine ait evi ziyaret ederek aile bireyleri ve yetkililerden bilgi aldı.



Çam, ziyaret sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, evin müzeye dönüştürülmesinde emeği geçen TİKA mensuplarına, Türkiye Cumhuriyeti Gence Başkonsolosluğuna ve Azerbaycanlı yetkililere teşekkürlerini iletti.



Çam, "Bu konak, 'iki devlet tek millet' mesajını en güzel şekilde ortaya koyan örnek bir eserdir. Bu konağın bütün gelecek nesillere bağımsızlığın, egemenliğin ve kendi ayakları üzerinde durmanın mutluluğunu hissettirmesini temenni ediyorum. Ben evi ziyaret ederken gerçekten duygulandım ve etkilendim." şeklinde konuştu.



Müzenin iki ülke cumhurbaşkanlarının ziyaretine hazırlanmış şekilde tamamlanıp, açılışının yapılacağını düşündüğünü belirten Çam, mekanın modernizasyonu ve daha interaktif bir hale gelmesi için TİKA tarafından desteklerin devam edeceğini sözlerine ekledi.





Azerbaycan'ı, Ermeni ve Bolşevik çetelerden kurtaran Kafkas İslam Ordusu komutanı Nuri Paşa'yı, Gence şehrinde bulunduğu dönemde, Azerbaycan Cumhuriyeti İstihbarat Birimi Başkanı Nağı Şeyhzamanlı ve ailesi karargah olarak kullanması ve konaklaması için evinde misafir etmişti.



TİKA tarafından evin tadilatı yapılarak iç avlusuna Kafkas İslam Ordusu ve Azerbaycan'ın işgalden kurtarılmasını görsel olarak anlatan bilgi panoları kuruldu. Nuri Paşa'nın konakladığı oda dönemin şartlarını yansıtır şekilde düzenlendi ve odaya Nuri Paşa ve Nağı Şeyhzamanlı'nın hiper gerçeklik özellikli heykelleri yerleştirildi.



Kafkas İslam Ordusu ve Nuri Paşa



Birinci Dünya Savaşı'nda Kafkasya cephesinde savaşan Nuri Paşa (Killigil) komutasındaki Kafkas İslam Ordusu, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ve Dağıstan'ın Osmanlı'dan yardım talep etmesi üzerine Azerbaycan'a doğru sefere çıktı.



Gence'ye 25 Mayıs 1918'de ulaşan Kafkas İslam Ordusu, Bakü'nün kurtuluşu için girdiği savaşlarda bin 130 şehit verdi.



Azerbaycan'ın Bakü, Şeki, Şamahı, Göyçay, Kürdemir, Neftçala ve Guba gibi birçok bölgesinde Kafkas İslam Ordusu şehitlerinin anıt mezarları bulunuyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

CHP İstanbul'da 25, İYİ Parti 4 İlçede Aday Gösterecek, 10 İlçede İki Parti de Kendi Adayını Yarışa Sokacak

Son Dakika! CHP ve İYİ Parti 22 Büyükşehir ve 27 İlde İşbirliği Yapacak

ABD'de Hükümetin Kapalı Olması Nedeniyle 'NASA' Çalışanları Tuvalet Temizleyecek

Kılıçdaroğlu ile Ortak Açıklama Yapan Akşener, İttifak Sürecini Esprili Bir Şekilde Anlattı: İntiharın Eşiğine Geldiler