Son dakika haberi! TİKA, Karabağ savaşı şehit ve gazilerinin çocukları için yaz okulu düzenledi - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Karabağ savaşı şehit ve gazilerinin çocukları için yaz okulu gerçekleştirdi.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinde, yaz okuluna katılacak çocuklar için uğurlama töreni düzenlendi.

Törende konuşan Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Doç. Dr. Cahit Bağcı, çocukların, şehit ve gazilerin Azerbaycan ve Türkiye'ye emaneti olduğunu söyledi.

Karabağ zaferi dolayısıyla Azerbaycan halkını kutlayan Bağcı, "Azerbaycan toprakları kurtarılmıştır. Bundan sonra vatanı, bayrağı, milletin bütünlüğünü korumak sizin görevinizdir. Gideceğiniz kampta zamanı iyi geçirmenizi, birbirinizi daha iyi tanımanızı diliyorum." diye konuştu.

Törenin ardından 30 şehit ve gazi çocuğu 2 haftalık yaz okulu için Oğuz bölgesine uğurlandı. Törende çocuklara TİKA tarafından tablet de hediye edildi.

TİKA Koordinatörü Teoman Tiryaki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaz okulu süresince çocuklar için eğlenceli bilgi yarışmaları, şiir, resim ve spor aktiviteleri düzenleneceğini, gönüllülük bilincinin aşılanması ve zararlı alışkanlıklardan korumak amaçlı seminerler gerçekleştirileceğini bildirdi.

Tiryaki, yaz okulu kapsamında Azerbaycan ile Türkiye arasındaki kardeşlik bağlarını anlatan, Türkiye'nin kültür, edebiyat ve tarihiyle ilgili seminerler yapılacağını, tarihi mekanlara turistik ziyaretler düzenleneceğini aktardı.