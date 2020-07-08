TİKA Karadağ'daki Karabusko Polje Camisi'ni yeniledi - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Balkan ülkesi Karadağ'daki Karabusko Polje Camisi'nin tadilat ve donanımını tamamladı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, başkent Podgorica'ya 7 kilometre uzaklıkta bulunan ve nüfusunun tamamına yakını Boşnaklardan oluşan Karabusko Poljo beldesinde 1990'da inşa edilen caminin ihtiyaç duyduğu tadilat, donanım ve yeni abdesthane inşasının TİKA tarafından yapıldığı aktarıldı.

Proje kapsamında ayrıca, cami bünyesinde çocukların dini eğitimlerinde kullanılmak üzere tam donanımlı bir sınıf kurulumu da gerçekleştirildiği belirtilirken, hayata geçirilen proje ile cami cemaatinin daha sağlıklı bir ortamda ibadet etmesine ve çocukların dini eğitim almasına imkan sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada, tadilat ve donanımı tamamlanan caminin, salgın tedbirlerine uyularak Karadağ İslam Birliği (Diyanet İşleri) yetkililerine teslim edildiği bildirildi.