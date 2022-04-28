TİKA, Kazakistan'da ihtiyaç sahiplerine ramazan kolileri dağıttı - Son Dakika

NUR Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ramazan programı kapsamında Kazakistan'ın birçok şehrinde ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolileri ulaştırdı.

TİKA, bu yıl ramazanda Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan başta olmak üzere Almatı, Türkistan, Çimkent ve Kostanay şehirlerinde toplamda 1250 kişiye temel ihtiyaç ürünlerinden oluşan iftar kolileri dağıttı.

Bunun yanı sıra "Türk dünyasının manevi başkenti" olarak bilinen Türkistan'da bulunan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinde eğitim gören öğrenciler için iftar sofrası kuran TİKA, ayrıca çocuklar için 300 adet tatlı kolisi hazırladı.

TİKA Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Tolga Keskin, yaptığı açıklamada, ramazan programı için üç gündür Kazakistan'da bulunduklarını belirterek "Ziyaret çerçevesinde Kazakistan'ın farklı illerinde Nur Sultan, Almatı, Çimkent ve Türkistan'da gıda yardımında bulunduk. Kardeşlerimizle birlikte olmak için de sofralar kurduk." dedi.

Keskin, TİKA olarak eğitim, sağlık, medya ve turizm gibi pek çok farklı alanda uluslararası iş birliği gerçekleştirdiklerin aktararak "Ramazanda da daha çok insani yardımlar çerçevesinde ihtiyaç sahibi ailelere gıda dağıtımları ve bir şekilde de toplumla bir bütünlüğü sağlayabilmek adına o ülkelerde iftar sofraları kuruyoruz." diye konuştu.