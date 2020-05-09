TİKA, Kenya'da 1500 aileye gıda ve hijyen paketi ulaştırıyor - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ramazan ayı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Kenya'da 1500 aileye gıda paketi ve hijyen seti dağıtımına başladı.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, Kenya'nın başkenti Nairobi'deki gecekondu mahalleleri ve ülkenin kuzeyinde selden etkilenen bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine ramazan boyunca gıda paketi ve hijyen seti ulaştırılacak.

Başkanlığın "Kenya Covid 19 Fonu" ile "İslami Eğitim ve Kalkınma Derneği" iş birliğinde başlattığı projeyle Nairobi'de bulunan Jamia Camisi'nde 50 aile ile başlayan yardım paketi dağıtımları, Githogoro gecekondu bölgesindeki 150 aile ile devam etti.

Gelecek hafta da karantina ala alınan Eastleigh Mahallesi'nin de bulunduğu 5 farklı gecekondu mahallesinde ihtiyaç sahiplerine gıda ve hijyen seti yardımında bulunulacak.

Yardım dağıtımlarına katılan Nairobi Büyükelçisi Ahmet Cemil Miroğlu, Türkiye'nin acıları ve zorlukları hafifletmek amacıyla bu dönem de Kenyalı kardeşlerinin yanında olmaya devam ettiğini söyledi.

Her sene geleneksel olarak gerçekleştirdikleri ramazan yardımlarının bu sene Kovid-19 salgını nedeniyle daha farklı bir anlam taşıdığını belirten TİKA Nairobi Program Koordinatörü Emre Yüksek de şunları kaydetti:

"Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle özellikle gecekondu mahallelerinde yaşayan ve günübirlik kazanç ile hayatını sürdürmeye çalışan Kenyalı kardeşlerimize bu sene iki ay yetebilecek gıda ve hijyen setlerinden oluşan yardımlar ulaştırıyoruz."

Sel mağdurlarına destek

Başkanlık ayrıca Kenya'da son 3 haftadır etkisini gösteren şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve heyelanlardan etkilenenleri de unutmadı. Bu kapsamda, sel felaketinden en çok etkilenen bölgelerden Turkana eyaletinin Kakuma bölgesi ve Nakuru eyaletinde 300 aileye de gıda paketleri ve hijyen setleri dağıtılacak.