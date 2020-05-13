TİKA Kenya'da yetim ve mültecilerin yüzünü güldürdü - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ramazan ayı ve Covid-19 ile mücadele kapsamında Kakuma Mülteci Kampı ve Kibera Gecekondu Bölgesinde yetim çocuklar ve mülteci ailelerine gıda ve hijyen malzemesi dağıttı.



Kenya'da geleneksel olarak düzenlediği Ramazan ayı gıda yardımlarına bu sene Covid-19 salgını nedeniyle hijyen setlerini de ekleyen TİKA Nairobi Ofisi, ülkenin kuzeybatısındaki Turkana eyaletinde bulunan Kakuma Mülteci Kampında 200 ve başkent Nairobi'de bulunan Kibera gecekondu mahallesinde ise 250 aileye yardım ulaştırdı.



"Hatırlanmaktan mutluyuz"



Kakuma Mülteci Kampında 6 çocuğu ile birlikte zor şartlar altında yaşadıklarını belirten Zeinab Nakalei (48) "TİKA daha önce de burada sağlık kampı yapmıştı. Bizi tekrar hatırlamalarından dolayı mutluyuz. Türkiye'ye teşekkürler" şeklinde konuştu.



Nairobi'nin en büyük teneke gecekondu mahallesi olan Kibera'da da yardımlardan dolayı duyulan mutluluk vardı. Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında yaşamlarının daha da zorlaştığını söyleyen mahalle sakinlerinden Fatuma Hussein (37) "Yaşamak için günübirlik işlerde çalışıyoruz. Ancak korona salgını nedeniyle birçok iş yeri kapandı ve hayat şimdi daha da zorlaştı. Koronaya karşı sürekli temizlikten bahsediliyor ancak su ve temizlik ürünleri bulmak çok da kolay değil. Bu yardımlarda yiyecek malzemeleri yanında sabun, su dezenfektan vb. temizlik ürünleri olması çok güzel" diye konuştu. - ANKARA