TİKA, Kırgızistan'da kurulan Ahıska Türkleri Kök Börü takımına binicilik malzemesi desteğinde bulundu - Son Dakika

TİKA, Kırgızistan'da kurulan Ahıska Türkleri Kök Börü takımına binicilik malzemesi desteğinde bulundu

24.03.2021 16:07
TİKA, Kırgızistan'da kurulan Ahıska Türkleri Kök Börü takımına binicilik malzemesi desteğinde bulundu, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Kırgızistan'daki Ahıska Türklerinin kurduğu Kök Börü at oyunu takımına binicilik malzemesi desteği sağladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Kırgızistan'daki Ahıska Türklerinin kurduğu Kök Börü at oyunu takımına binicilik malzemesi desteği sağladı.

Başkent Bişkek'e 100 kilometre uzaklıktaki Tokmok kentinde yaşayan Ahıskalı Türk gençlerinin kurdukları Kök Börü takımının 12 oyuncusu için hazırlanan formalar, eyer seti ve yapay oğlak teslim edildi.

Hipodromda yapılan teslim törenine, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, eşi Vasilika Fırat, TİKA Bişkek Program Koordinatörü Osman Usta, Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneği Başkanı Atamşa Dursunov ve yöre halkı katıldı.

Kırgızistan'ın milli bayrağının renginde hazırlanan kırmızı yeleğin kollarında Kırgızistan ve Türkiye bayrağı, gövdesinde "TİKA ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı" logosu, sırt bölümünde de numara ile Ahıska ve Tokmok isimleri yer aldı.

Ahıska Türkleri Derneği Başkanı Dursunov, Kök Börü takımının 12 oyuncusuna sağlanan destekten ötürü Türkiye devletine ve halkına teşekkür ederek Büyükelçi Fırat'a ve TİKA Bişkek Program Koordinatörü Usta'ya Kırgız kalpağı ve kıyafeti giydirdi.

Dursunov ayrıca Büyükelçi Fırat'a, Ahıska Türkü olan ünlü ressam Canpolat Kahramanov'un çizdiği ve Türklerin Ahıska'dan sürgününü yansıtan tabloyu hediye etti.

Ahıska Türkleri, Kırgızistan'da ilk kez kendi Kök Börü takımını kurdu

Büyükelçi Fırat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ahıskalı Türklerinden oluşan Kök Börü takımıyla geçen sene tanıştığını ve kendilerinin binicilik malzeme ihtiyacını ilettiklerini belirterek "TİKA Bişkek Program Koordinatörüyle birlikte ata topraklarında geleneksel Türk oyunu olarak bilinen Kök Börü oyununu oynayan Ahıskalı Türklere yardımcı olmaktan son derece mutluyuz." ifadesini kullandı.

Fırat, Kök Börü oyuncuları için hazırlanan formanın iki ülkenin kardeşliğini simgelediğinin söyleyerek "Kırgızistan'da ilk kez Ahıska Türkleri Kök Börü takımı kuruldu. Başarılı olmalarını diliyoruz. Şimdi yerel ligde oynuyorlar. İkinci ve üçüncü sıradalar. İnşallah, birinci lige de çıkacaklarını tahmin ediyoruz. Kendilerine desteğimiz sürecektir." diye konuştu.

Usta da Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneği Başkanı Dursunov'un talebi üzerine Kök Börü takımına gerekli ekipmanı temin ettiklerini kaydederek "Kültürel değerleri korumak, bizi biz yapan değerleri korumaktır. Atalarımızın yadigarı olan Kök Börü oyunu da bunlardan biridir. TİKA olarak bu güzel işe katkı verdiğimiz için çok mutluyuz. " dedi.

Dursunov da Kırgızistan'da yaşayan Ahıskalı Türk gençlerinin tüm spor dallarına katılmaları için gayret ettiklerini söyleyerek Türk Büyükelçisi Fırat ve TİKA'nın desteğiyle oyuncuların formalarını hazırlayarak teslim ettiklerini kaydetti.

Kök Börü takımının kurucusu Süleyman Camalov, birbirinin her konuda desteğine koşan Ahıska Türkleri ile Kırgızların kardeşçe yaşadıklarını, birbirine hürmet gösterdiklerini ve her hafta Kök Börü oyununu birlikte oynayarak tecrübelerini artırdıklarını dile getirdi.

TİKA'nın sağladığı kıyafetleri giyen sporcular, katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi ve hipodromda hünerlerini sergiledi.

Gürcistan'ın Ahıska Bölgesi'nde yaşayan yaklaşık 100 bin Türk ve Müslüman, dönemin Stalin rejimi tarafından 14 Kasım 1944'te tren vagonlarına bindirilerek Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan'a sürülmüştü.

Sovyetler Birliği döneminde ve 1989'dan sonra, Rusya Federasyonu, Azerbaycan, Ukrayna, Gürcistan ve ABD'ye dağılan ve Türkiye'ye yerleşen Ahıskalı Türklerin söz konusu 9 ülkedeki toplam nüfusunun 500 bine çıktığı tahmin ediliyor.

Ahıska Türkleri, Kırgızistan, Türk, TİKA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİKA, Kırgızistan'da kurulan Ahıska Türkleri Kök Börü takımına binicilik malzemesi desteğinde bulundu - Son Dakika


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