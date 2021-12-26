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TİKA, Kırgızistan'da makara filmlerin dijital ortama aktarılmasına destek oldu - Son Dakika

TİKA, Kırgızistan'da makara filmlerin dijital ortama aktarılmasına destek oldu

26.12.2021 11:11
TİKA, Kırgızistan'da makara filmlerin dijital ortama aktarılmasına destek oldu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), merkezi Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bulunan "Kırgız Film" Milli Sinema Stüdyosu'nun arşivindeki makara filmlerinin elektronik ortama aktarılmasına destek oldu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), merkezi Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bulunan "Kırgız Film" Milli Sinema Stüdyosu'nun arşivindeki makara filmlerinin elektronik ortama aktarılmasına destek oldu.

Kırgızistan'ın ilk Ankara Büyükelçisi ve ünlü Sinema Yönetmeni Tölömüş Okeyev'in adını taşıyan "Kırgız Film" Milli Sinema Stüdyosu, uzun metrajlı, belgesel ve animasyon filmlerden oluşan 80 yıllık arşivini elektronik ortama aktarmak için TİKA Bişkek Program Koordinatörlüğüne başvurdu.

"Kırgız Film" Milli Sinema Stüdyosu'nun talebini değerlendiren TİKA, Kırgız sinemasının 80. yaş günü etkinlikleri çerçevesinde, stüdyoya arşivdeki filmlerini dijitale aktarması için dijitalleşme cihazı (Blackmagic Design Cintel Scanner) desteğinde bulundu.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) da modası geçmiş 8 milimetrelik film makaralarının elektronik ortama aktarılması için kollarını sıvayan stüdyo personeline tecrübelerini aktardı.

"Kırgız Film Arşivinin Dijitalleştirilmesi Projesi" kapsamında programlanan Dijitalleştirilme ve Renk Düzenleme Eğitimi, TRT Medya Yönetimi ve Arşiv Dairesi'nden Tekniker Barış Çakmak ve Yayın Uzmanı Hamdi Ekin tarafından gerçekleştirildi.

Aktarım sırasında, Sovyetler Birliği döneminde Türkiye Türkçesinde seslendirilen Bişkek (eski adıyla Frunze) şehir belgesel filmi ortaya çıktı.

"Dijitalleşme gereçlerinin pahalı olmasından dolayı TİKA'ya başvurduk"

Kırgız Film Milli Sinema Stüdyosu Müdürü Akjol Bekbolotov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arşivin dijitalleşmesi için gerekli gereçlerin pahalı olmasından dolayı TİKA'ya başvurduklarını belirtti.

Bekbolotov, Kırgızistan'da modern sinemanın dijitalleşmesinden dolayı film ve belgeselleri izleyiciye aktaramaz duruma geldiklerini belirterek, "Sinema ustalarımız emeklerinin arşivde tozlanıp kalmasından endişelerini dile getirdi, biz de proje desteği için TİKA'ya başvurduk." dedi.

Stüdyonun talebine olumlu yanıt veren ve destek olan TİKA Bişkek Program Koordinatörü Osman Usta'ya teşekkür eden Bekbolotov, "TİKA'nın proje desteği sayesinde arşivlerimizi halka sunacağız. Bu arşiv, halkın zenginliğidir ve halka yeniden sunulmalıdır." diye konuştu.

Arşivin 1941 yılında kurulduğunu ve bu yıl 80 yaşını kutladığını belirten Bekbolotov, "Kırgız Film Arşivinin Dijitalleştirilmesi Projesi"nin Kırgızistan ile Türkiye arasındaki dostluk ilişkilerinin bir neticesi olduğunu düşündüğünü vurguladı.

Bekbolotov, Kırgız Film Milli Sinema Stüdyosu'na verdiği değerli katkılardan dolayı TİKA Bişkek Program Koordinatörü Usta'yı kurumun 80 yıllık ödülleri kapsamında madalyayla ödüllendirdiklerini hatırlattı.

TRT ekibinin stüdyo personeline tecrübe paylaşımında bulunmaya devam ettiğini söyleyen Bekbolotov, stüdyo personeline arşivleme konusunda bilgi ve tecrübelerini aktarımı için uzman gönderen TRT'ye teşekkürlerini iletti.

"Arşivin dijitalleşme projesi bizim için en anlamlı proje"

TİKA Bişkek Program Koordinatörü Usta, "Kırgız Film" Milli Sinema Stüdyosunun 80 yıllık arşivini elektronik ortama aktarma projesinin kendileri için en anlamlı projelerden biri olduğunu söyledi.

Kırgızistan'ın hafızasını Türk dünyasının hafızası olarak gördükleri için söz konusu projeyi önemsediklerini belirten Usta, projeyi gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Usta, projeye katkı sağlayan başta Kırgız Film Milli Sinema Stüdyosu Müdürü Akjol Bekbolotov'a ve Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanı Azamat Camankulov'a teşekkür etti.

Dijital ortama aktarılan arşivlerin daha geniş kitlelere ulaştırılması için TRT ve Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) bünyesindeki MediaManas Merkezi ile paylaşılacağı hedefleniyor.

TİKA, Kırgızistan'da makara filmlerin dijital ortama aktarılmasına destek oldu
TİKA, Kırgızistan'da makara filmlerin dijital ortama aktarılmasına destek oldu
TİKA, Kırgızistan'da makara filmlerin dijital ortama aktarılmasına destek oldu
TİKA, Kırgızistan'da makara filmlerin dijital ortama aktarılmasına destek oldu

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Kırgızistan, Sinema, Film, TİKA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİKA, Kırgızistan'da makara filmlerin dijital ortama aktarılmasına destek oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: TİKA, Kırgızistan'da makara filmlerin dijital ortama aktarılmasına destek oldu - Son Dakika
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