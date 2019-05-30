Son Dakika Haberleri: TİKA, Kırgızistan'ın güneyindeki Oş kentinde iftar verdi
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TİKA, Kırgızistan'ın güneyindeki Oş kentinde iftar verdi

49 dakika önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanına sahip Kırgızistan'ın güneyindeki Oş kentinde iftar programı düzenledi.

TİKA, Kırgızistan'ın güneyindeki Oş kentinde iftar verdi, System.String[]
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanına sahip Kırgızistan'ın güneyindeki Oş kentinde iftar programı düzenledi.
TİKA Bişkek Program Koordinatörlüğü tarafından kent merkezindeki bir restoranda düzenlenen iftara, yerel yöneticiler, TİKA yetkilileri ve çok sayıda davetli katıldı.
Oş Büyükşehir Belediyesi Başkanı Taalaybek Sarıbaşev, burada yaptığı konuşmada, TİKA'nın Oş kentinde iftar programı düzenlemesinden duyduğu memnuniyetini dile getirdi.
Türkiye'nin daima Kırgızistan'a her konuda destek olduğunun altını çizen Sarıbaşev, iki ülke cumhurbaşkanlarının bir araya gelerek ikili iş birliği konularının gelişmesine ivme kazandırdıklarını söyledi.
Sarıbaşev, Kırgızistan ile Türkiye arasında eğitim, ticaret, kültür alanında iş birliğinin giderek derinleştiğine dikkati çekerek, "TİKA Program Koordinatörü Ali Muslu Bey bizleri sayıp Bişkek'ten Oş'a geldiler. Bugün burada iyi niyetlerle iftar veriyorlar. Biz bir atanın çocuklarıyız. Oş şehri sakinleri adına size çok teşekkür ederim. Allah razı olsun." dedi.
"Kırgızistan hükümetine teşekkür ediyorum"
TİKA Bişkek Program Koordinatörü Muslu da Kırgızistan hükümetine gösterdikleri iş birliğinden dolayı teşekkürlerini bildirdi.
Muslu, TİKA'nın kardeş devletlere destek olmak amacıyla yola çıktığını belirterek, başkanlığın dünya genelinde ilk ofisini 1992'de Kırgızistan'da açtığını hatırlattı.
Kırgızistan'da birçok alanda faaliyet gösterdiklerini anımsatan Muslu, Oş kentinde hastane ve 750 kişilik okul açtıklarını, hastanelere sağlık ekipman desteği sağladıklarını ifade etti.
Muslu, "Bu yıl Türk Dünyası Kültür Başkenti olan, 3 bin yıllık geçmişe sahip kadim Oş kentinde mübarek ramazan ayında sizlerle iftar yapmaktan büyük sevinç ve onur duyuyorum. Bu vesileyle Türk halkının ve devlet büyüklerimizin selam ve muhabbetlerini sizlere arz diyorum." ifadesini kullandı.
TİKA Bişkek Program Koordinatörlüğü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Bişkek'te 9 ay önce ibadete açılan Merkez İmam Serahsi Camisi'nde iki hafta önce bin 500 kişinin katıldığı iftar programı düzenlemişti.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:54 Kaynak: AA
Kırgızistan, Güncel
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