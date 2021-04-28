TİKA, Kırgızistan Sağlık ve Sosyal Bakanlığı aracılığıyla ihtiyaç sahibi 1000 aileye gıda yardımı ulaştırdı - Son Dakika

TİKA, Kırgızistan Sağlık ve Sosyal Bakanlığı aracılığıyla ihtiyaç sahibi 1000 aileye gıda yardımı ulaştırdı

28.04.2021 17:41
TİKA, Kırgızistan Sağlık ve Sosyal Bakanlığı aracılığıyla ihtiyaç sahibi 1000 aileye gıda yardımı ulaştırdı, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kırgızistan Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı aracılığıyla ihtiyaç sahibi 1000 aileye gıda yardımı ulaştırdı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kırgızistan Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı aracılığıyla ihtiyaç sahibi 1000 aileye gıda yardımı ulaştırdı.

TİKA Bişkek Program Koordinatörlüğü, içinde hurma, makarna, sıvı yağ, un, pirinç, çay ve şeker gibi temel gıda maddeleri ile maske ve antiseptik bulunan 1000 koli yardım malzemesini Kırgızistan Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakanlığına teslim etti.

Yardım malzemelerinin bulunduğu kolileri teslim alan Bakanlık, Bişkek'in merkezi Pervomay Kaymakamlığında ihtiyaç sahibi vatandaşların katılımıyla resmi tören ve dağıtım programı düzenledi.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Müsteşar Yekta Kamil Noyan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve TİKA aracılığıyla Kırgızistan'a ramazan boyunca yaklaşık 10 bin koli gıda yardımda bulunacağını bildirdi.

Noyan, Türkiye'den gelen erzakı dost ve kardeş Kırgız halkı ile paylaşmanın kendileri için sevinç vesilesi olduğunu, TİKA'nın yardımlarının dağıtımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakan Birinci Yardımcısı Aliza Soltonbekova da TİKA'nın bu yıl ramazanda 1000 koli gıda yardımı yaptığını söyledi.

Soltonbekova, ülkede 100 binden fazla ailenin muhtaç durumunda olduğunu kaydederek, gıda ürünlerine gelen zam nedeniyle muhtaç ailelere verilen yardımın yetersiz kaldığını ifade etti.

Bereketli ramazan döneminde böyle bir yardımın sağlanmasını memnuniyetle karşıladığını söyleyen Soltonbekova, "Yardımı sağlayan kurumlara teşekkür ediyorum. Allah Müslümanların orucunu ve niyetlerini kabul etsin. Hayırlı ramazanlar." diye konuştu.

Törende, TİKA'nın "Erenler Sofrası" konsepti anlatıldı

Dağıtım alanında, Yunus Emre'nin "Gelin tanış olalım, işi kolay tutalım, sevelim sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz", Ahi Evran'ın "Ahinin eli, kapısı, sofrası açık olmalı" ve Hacı Bektaş Veli'nin "Bir olalım, iri olalım, diri olalım" sözlerinin bulunduğu Türkçe ve Rusça yazılı afişler açıldı.

TİKA'nın bu yılki konsepti nedeniyle afişlerdeki yazıları tek tek anlatan TİKA Bişkek Program Koordinatörü Osman Usta, 2021'in, Cumhurbaşkanlığı tarafından Yunus Emre ve Türkçe Yılı, Hacı Bektaş Veli Yılı ve Ahi Evran Yılı olarak ilan edildiğini belirti.

Usta, tarihi şahsiyetler olan Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli ve Ahi Evran'ın ölüm yıl dönümünün anısına TİKA'nın "Erenler Sofrası" olarak konsept belirlediğini aktardı.

Türk halkının desteklerini Kırgız halkı ile paylaşmaktan duyduğu memnuniyetini söyleyen Usta, TİKA olarak, bu yıl dünyanın 87 ülkesinde ramazan boyunca dil, din ve ırk ayırt etmeksizin Türk halkının desteklerini paylaşacaklarını kaydetti.

Ramazanda 3 bin koli gıda dağıtacak olan TİKA, dün Kırgız Kızılayına 1350 koli gıda yardımında bulunmuştu.

Kalkınma Bakanlığı, Kırgızistan, Ramazan, TİKA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİKA, Kırgızistan Sağlık ve Sosyal Bakanlığı aracılığıyla ihtiyaç sahibi 1000 aileye gıda yardımı ulaştırdı - Son Dakika


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