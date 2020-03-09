TİKA, Kırgızistanlı gazeteciler için eğitim programı başlattı - Son Dakika
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TİKA, Kırgızistanlı gazeteciler için eğitim programı başlattı

6 saat önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kırgızistan'da gazeteciler için dijital medya teknolojileri alanında 5 günlük ücretsiz eğitim programı başlattı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kırgızistan'da gazeteciler için dijital medya teknolojileri alanında 5 günlük ücretsiz eğitim programı başlattı.

TİKA, TRT ve Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinin (KTMÜ) iş birliğiyle düzenlenen "Yeni Medya Temel Habercilik Eğitim Programı"nın açılış töreni yapıldı.

Üniversitenin ev sahipliğindeki programın açılış töreninde konuşan TİKA Bişkek Program Koordinatörü Ali Muslu, TİKA olarak, bu yıl daha çok eğitim programlarına ağırlık vermeyi istediklerini belirterek son dönemde TİKA'nın hayata geçirdiği eğitim projeleri hakkında bilgi verdi.

Muslu, TİKA tarafından düzenlenen "Yeni Medya Temel Habercilik Eğitimi" temalı programa Kırgızistan'dan 15 ulusal medya kuruluşunun temsilcileri ve Özbekistan'dan iki kişinin katıldığını belirtti.

Gazeteciliği bilen, medya ahlakına sahip ve basın etiği içinde çalışan gazetecilere çok ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Muslu, "Eğitim programına katılanlara büyük sorumluluk düşüyor. Eğitim programı 5 gün sürecek. TİKA ile iş birliği yapan TRT ve Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

TRT Eğitim Sorumlusu Nurten Erdem de "Yeni Medya Temel Habercilik Eğitim Programı"nı daha çok tecrübe paylaşımı olarak gördüklerini belirterek, "Yayıncılık alanındaki tecrübelerimizi Türkiye'ye gelen konuklarla zaman zaman paylaşıyoruz. Bu eğitim hepimiz için faydalı olur." diye konuştu.

TİKA, Kırgızistanlı gazeteciler için eğitim programı başlattı

Kırgızistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 02:30 Kaynak: AA
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