Tika Kırgızistanlı Kadın Girişimcileri Destekliyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kırgızistan'ın birçok bölgesinde kadınlara yönelik istihdamın artırılmasına ilişkin projeler hayata geçirdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kırgızistan'ın birçok bölgesinde kadınlara yönelik istihdamın artırılmasına ilişkin projeler hayata geçirdi.



TİKA ve Kırgızistan Kadınlar Kongresi işbirliğinde 2016-2018 yılları arasında kadınlara temel bilgisayar eğitimi, dikiş nakış, diksiyon ve girişimcilik kursları verildi. TİKA, kurslarda başarılı olanlara kendi işini kurma ve geliştirme konusunda destek sağladı. TİKA'nın destek verdiği "TOOLAI Moda Giyim" konfeksiyon atölyesinin sahibi Saule Beyşenova, iki kız kardeşi ile birlikte Kırgızistan'ın Balıkçı şehrinde büyük bir kısmını atölyeye çevirdikleri evlerinde üretime devam ediyor. Sermayelerinin büyük bir kısmını evlerinin bahçesine inşa ettikleri atölyeye ayırdıkları için ekipman ihtiyaçlarını karşılayamayan kız kardeşlere TİKA gerekli ekipman desteğini sağlayarak, atölyenin tam donanımlı bir şekilde çalışmasına ve diğer kadınlara da istihdam alanı oluşturmasına destek oldu.



Kırgızistan'ın en prestijli okullarından biri olan Slavyan Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun olan bir çocuk annesi Meerim Satımkulova da TİKA'nın desteği ile tadilat ve donanım işleri ile düğün vb. organizasyonlarda süsleme konusunda 3 boyutlu çizimler hazırlayan ve uygulamasını da yapan bir işletmeye sahip oldu.



İş hayatına garson olarak başlayan ve 2014'te kendi işletmesine sahip olan Aida Mambetalieva'nın mevcut işletmesinde ağırlıklı olarak Kırgızistan'ın geleneksel hamur işi ürünleri olan samsa ve borsok üretilerek büfelere satılıyor. Otizmli çocuklara da iş imkanı sağlayan fırının kapasitesi, TİKA desteğiyle büyütüldü ve farklı yemekler de hazırlanarak kafeteryaya dönüştürüldü. Kafeteryada daha fazla engellinin çalışmasına imkan sağlandı.



Dikiş sektöründe uzun yıllar tasarımcı ve yönetici olarak çalışan Mahabat Raimbaçaeva, TİKA'nın desteği ile Giyim Ürünleri Tasarım Atölyesi açtı. Açılan atölyede 8 kadına iş imkanı sağlandı ve toplu siparişlere yönelik çalışan işletmenin önümüzdeki dönemde daha da büyümesi bekleniyor.



Karayolu bakım işçisi olan eşini iş kazasında kaybeden Süyünbübü Asankulova ise, Bişkek-Tokmok arasındaki karayolları bakım istasyonundaki lojmanda yalnız yaşıyordu. Eşinin vefatının ardından yetkililerce lojmanda kalmasına izin verilen Asankulova, eskiden depo olarak kullanılan bir müştemilatı kümes yaptı. TİKA, deponun tadilatını yaparak kümes hayvancılığı için gerekli modern ekipman desteğini sağladı. Asankulova, sağlanan destekle şu anda 500 tavuk besliyor ve günlük ortalama 450-500 yumurta elde ediyor. Aynı zamanda sahibi olduğu kuluçka makinesi ile kendi civcivlerini de üretmeye başlayan Asankulova, yumurtacılıktan elde ettiği gelirle işini büyütmeyi hedefliyor. - ANKARA

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