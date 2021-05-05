TİKA, KKTC'de 2 bin hijyen paketi dağıttı - Son Dakika

TİKA, KKTC'de 2 bin hijyen paketi dağıttı

05.05.2021 10:35
TİKA, KKTC'de 2 bin hijyen paketi dağıttı, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), "Erenler Sofrası" Ramazan Programı kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) genelinde ihtiyaç sahiplerine 2 bin hijyen ve kişisel koruyucu malzemelerden oluşan paket desteği verdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), "Erenler Sofrası" Ramazan Programı kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) genelinde ihtiyaç sahiplerine 2 bin hijyen ve kişisel koruyucu malzemelerden oluşan paket desteği verdi.

TİKA Lefkoşa Program Ofisi tarafından KKTC'nin tüm ilçelerindeki ihtiyaç sahibi ailelere, engellilere ve dezavantajlı gruplara hijyen ve kişisel koruyucu malzemelerden oluşan 2 bin paket ulaştırıldı.

Lefkoşa, Girne, Gazimağusa, İskele, Güzelyurt ve Lefke ilçelerinde belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinde dağıtılan paketler ile 200 bin maske, 4 bin paket kolonyalı mendil, 6 bin litre dezenfektan, antiseptik, kolonya ve sıvı sabun ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

TİKA Lefkoşa Program Koordinatörü Havva Pınar Özcan Küçükçavuş, TİKA'nın 5 kıtada yaptığı ve gelenekselleştirdiği ramazan ayı faaliyetleri kapsamında 2020'de KKTC'de 1000 aileye 25 ton gıda paketi dağıtıldığını, 2021'de ise artan vakalar nedeniyle hijyen ve kişisel koruyucu malzemelerden oluşan paketlerin tercih edildiğini belirtti.

Küçükçavuş, özellikle engellilere, dezavantajlı gruplara, zor koşullarda yaşayan kadınlara, öğrencilere ve yoksul ailelere ulaşılmaya çalışıldığını kaydetti.

İş birliği yapılan sivil toplum kuruluşlarından KKTC Engelliler Dayanışma Derneğinin Başkanı Ömer Suay, "Özellikle pandemi sürecinde ortaya çıkan ilave zorluklar, tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de derinden etkilemiştir. Lakin TİKA gibi ana vatan Türkiye'nin kurumlarının halkımızın yanında olması, pandeminin zorluklarına rağmen dost elini omzumuzda hissetmemize vesile oluyor." ifadesini kullandı.

Suay, TİKA'ya ve Türkiye'ye teşekkür etti.

Ramazan, Kıbrıs, Türk, TİKA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİKA, KKTC'de 2 bin hijyen paketi dağıttı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Gates çifti boşanmadan önce mal paylaşımı yapacak! Gates çifti boşanmadan önce mal paylaşımı yapacak! Köprüye asılı halde bulunan erkek cesedi mahalleliyi ürküttü Köprüye asılı halde bulunan erkek cesedi mahalleliyi ürküttü Manchester City'nin İstanbul coşkusuna beğeni yağdı! Soyunma odasındaki kutlamalar sosyal medyaya damgasını vurdu Manchester City'nin İstanbul coşkusuna beğeni yağdı! Soyunma odasındaki kutlamalar sosyal medyaya damgasını vurdu Önce paylaştı, sonra ortadan kaldırdı! Oyuncu Bahar Şahin ile futbolcu Dorukhan Toköz'ün aşkı tescillendi Önce paylaştı, sonra ortadan kaldırdı! Oyuncu Bahar Şahin ile futbolcu Dorukhan Toköz'ün aşkı tescillendi 'Cami olayı' Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'i emekli ettirdi: ''Teşkilatın yıpranmaması için emekliliğimi istedim.'' 'Cami olayı' Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'i emekli ettirdi: ''Teşkilatın yıpranmaması için emekliliğimi istedim.'' 25 yaşındaki kadın, 9 çocuk dünyaya getirdi 25 yaşındaki kadın, 9 çocuk dünyaya getirdi ABD Uzay Kuvvetleri: Çin'in roketi 8 Mayıs'ta Dünya'ya düşecek! ABD Uzay Kuvvetleri: Çin'in roketi 8 Mayıs'ta Dünya'ya düşecek! Rehine operasyonu nefes kesti! Fidyeciler işkence videolarını ailesine göndermişler Rehine operasyonu nefes kesti! Fidyeciler işkence videolarını ailesine göndermişler

Son Dakika Haberleri
10:47 Bayram öncesi yapılacak maaş ödemeleri için bankaların mesai saatleri genişletildi
10:43 Gates çifti boşanmadan önce mal paylaşımı yapacak!
10:40 Türbede ellerini arkadan bağladığı için inceleme başlatılan Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı
10:35 Köprüye asılı halde bulunan erkek cesedi mahalleliyi ürküttü
10:20 İktidara yakın isim aktardı: Erdoğan, Boynukalın'ın "Pamuk" çıkışını duyunca yüzünü buruşturdu
10:16 Alışverişe dalan kadının telefonunu çaldı, o anlar saniye saniye görüntülendi
10:07 Savaşçı dizisiyle istenilen başarıya ulaşamayan yapım ekibinden yeni karar! 6 isim kadroya katılacak
09:56 Kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri bugün yatıyor!
09:45 Tam kapanma istenilen sonucu verdi mi? Bilim Kurulu ve Bakan Fahrettin Koca toplantı yapacak
09:35 ABD Uzay Kuvvetleri: Çin'in roketi 8 Mayıs'ta Dünya'ya düşecek!
Bayram öncesi yapılacak maaş ödemeleri için bankaların mesai saatleri genişletildi Bayram öncesi yapılacak maaş ödemeleri için bankaların mesai saatleri genişletildi         
10:48
Türbede ellerini arkadan bağladığı için inceleme başlatılan Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı Türbede ellerini arkadan bağladığı için inceleme başlatılan Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı         
10:40
İktidara yakın isim aktardı: Erdoğan, Boynukalın'ın İktidara yakın isim aktardı: Erdoğan, Boynukalın'ın "Pamuk" çıkışını duyunca yüzünü buruşturdu         
10:20
Alpaslan Kuytulculara camide yapılan müdahaleye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Yanlıştı Alpaslan Kuytulculara camide yapılan müdahaleye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Yanlıştı         
10:13
Savaşçı dizisiyle istenilen başarıya ulaşamayan yapım ekibinden yeni karar! 6 isim kadroya katılacak Savaşçı dizisiyle istenilen başarıya ulaşamayan yapım ekibinden yeni karar! 6 isim kadroya katılacak         
10:07
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
10:00
Kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri bugün yatıyor! Kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri bugün yatıyor!         
09:56
Bakanlık devreye girdi! Fikirtepe'deki 6 bin ev ve iş yerine tahliye tebligatı gönderildi Bakanlık devreye girdi! Fikirtepe'deki 6 bin ev ve iş yerine tahliye tebligatı gönderildi         
09:32
Yanlışlıkla çöpe atılan pırlanta yüzükler için seferber oldular Yanlışlıkla çöpe atılan pırlanta yüzükler için seferber oldular         
09:09
Hakan Sabancı'ya veda paylaşımıyla gündem olan Aygün Aydın'ın bu kez 'pazarlık' mesajları ifşa oldu Hakan Sabancı'ya veda paylaşımıyla gündem olan Aygün Aydın'ın bu kez 'pazarlık' mesajları ifşa oldu         
23:19
Destek alamadığını söyleyerek kazan fırlatan çaycıya bugüne kadar 5 bin lira destek verildi Destek alamadığını söyleyerek kazan fırlatan çaycıya bugüne kadar 5 bin lira destek verildi         
20:56
Eşiyle ilişki yaşayan babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü Eşiyle ilişki yaşayan babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü         
16:08
Baba ve oğlu arazide öldürüldü! Cinayetin nedeni şaşkına çevirdi Baba ve oğlu arazide öldürüldü! Cinayetin nedeni şaşkına çevirdi         
15:54
Hindistan'da ilginç olay! Seçim zaferi için verdiği sözden dönmedi, dilini kesti Hindistan'da ilginç olay! Seçim zaferi için verdiği sözden dönmedi, dilini kesti         
15:49
Aynur Aydın'ın 20'li yaşlarına ait fotoğrafı, sosyal medyayı salladı Aynur Aydın'ın 20'li yaşlarına ait fotoğrafı, sosyal medyayı salladı         
15:28
İBB Mezarlık Dairesi'den 'Ölüm raporu' çıkışı: Bize gelen ölüm raporlarında koronavirüs yazmıyor İBB Mezarlık Dairesi'den 'Ölüm raporu' çıkışı: Bize gelen ölüm raporlarında koronavirüs yazmıyor         
15:13
Tam kapanma sürecinde yaşanan görüntü 'yok artık' dedirtti: Denize açılıp, çıplak poz verdiler Tam kapanma sürecinde yaşanan görüntü 'yok artık' dedirtti: Denize açılıp, çıplak poz verdiler         
14:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2021 10:51:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TİKA, KKTC'de 2 bin hijyen paketi dağıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement