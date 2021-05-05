TİKA, KKTC'de 2 bin hijyen paketi dağıttı - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), "Erenler Sofrası" Ramazan Programı kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) genelinde ihtiyaç sahiplerine 2 bin hijyen ve kişisel koruyucu malzemelerden oluşan paket desteği verdi.

TİKA Lefkoşa Program Ofisi tarafından KKTC'nin tüm ilçelerindeki ihtiyaç sahibi ailelere, engellilere ve dezavantajlı gruplara hijyen ve kişisel koruyucu malzemelerden oluşan 2 bin paket ulaştırıldı.

Lefkoşa, Girne, Gazimağusa, İskele, Güzelyurt ve Lefke ilçelerinde belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinde dağıtılan paketler ile 200 bin maske, 4 bin paket kolonyalı mendil, 6 bin litre dezenfektan, antiseptik, kolonya ve sıvı sabun ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

TİKA Lefkoşa Program Koordinatörü Havva Pınar Özcan Küçükçavuş, TİKA'nın 5 kıtada yaptığı ve gelenekselleştirdiği ramazan ayı faaliyetleri kapsamında 2020'de KKTC'de 1000 aileye 25 ton gıda paketi dağıtıldığını, 2021'de ise artan vakalar nedeniyle hijyen ve kişisel koruyucu malzemelerden oluşan paketlerin tercih edildiğini belirtti.

Küçükçavuş, özellikle engellilere, dezavantajlı gruplara, zor koşullarda yaşayan kadınlara, öğrencilere ve yoksul ailelere ulaşılmaya çalışıldığını kaydetti.

İş birliği yapılan sivil toplum kuruluşlarından KKTC Engelliler Dayanışma Derneğinin Başkanı Ömer Suay, "Özellikle pandemi sürecinde ortaya çıkan ilave zorluklar, tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de derinden etkilemiştir. Lakin TİKA gibi ana vatan Türkiye'nin kurumlarının halkımızın yanında olması, pandeminin zorluklarına rağmen dost elini omzumuzda hissetmemize vesile oluyor." ifadesini kullandı.

Suay, TİKA'ya ve Türkiye'ye teşekkür etti.