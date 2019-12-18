TİKA Kolombiya'da Yenileşim Merkezi kurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel TİKA Kolombiya'da Yenileşim Merkezi kurdu - Son Dakika

TİKA Kolombiya'da Yenileşim Merkezi kurdu

6 saat önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kolombiya'nın Casanare departmanının başkenti Yopal'de Casanare Ticaret Odası'nda 'Girişimcilik, Yenileşim ve Modelleme Merkezi' kurdu.

TİKA Kolombiya'da Yenileşim Merkezi kurdu, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kolombiya'nın Casanare departmanının başkenti Yopal'de Casanare Ticaret Odası'nda 'Girişimcilik, Yenileşim ve Modelleme Merkezi' kurdu.


27 bin firmaya iş geliştirme ve ürün kalitesini artırma alanlarında eğitim, araştırma, tasarım ve modelleme hizmeti sağlayan Casanare Ticaret Odası ile yapılan işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilen proje ile kurulan bölgenin ilk ve tek yenileşim merkezinde tüm bölgeye hitap edecek olan tasarım ve modelleme üretimi yapılacak. Yeraltı ve yer üstü ürünler açısından oldukça zengin olan bölgede kurulan merkez sayesinde birçok girişimci ve firma, pazara sunacakları ürünlerin modellemesini, dizaynını ve ön ölçümlerini yapabilecek, ayrıca işlerini geliştirebilmek için merkezde düzenlenecek eğitim ve seminerlere katılabilecek. Merkeze TİKA tarafından aralarında Türk menşeli cihazların da olduğu donanım ve ölçüm cihazları temin edildi. Bu kapsamda merkeze 3B yazıcı, 3B tarayıcı, lazer kesim ve gravür işleyici, mini CNC makinesi, yüksek çözünürlüklü lazer baskı makinaları, tasarım için kullanılacak donanımda bilgisayarlar gibi yüksek teknoloji araçları temin edildi.


Teslim töreninde konuşan Ticaret Odası Girişimcilik ve Yenileşim Koordinatörü Nelson Muoz Osman, "Yalnızca bir ürünün değil, bir hizmetin ya da bir prototipin geliştirilmesini isteyen şirket çalışanları buraya gelip hayallerindeki yeniliği gerçeğe dönüştürebilecek. Firmalar burada ürettikleri ilk deneme ürünlerini piyasaya sunmadan ya da sunduktan hemen sonra


gözlemleyip etkisini ölçebilecek. Merkez son teknoloji donanımı sayesinde firmaların rekabet düzeylerini artıracak" dedi.


Ticaret Odası Genel Müdürü Carlos Rojas Arenas ise şunları söyledi:


"TİKA aracılığıyla Casanare'nin Girişimcilik ve Yenilik Merkezinin açılması bizler için son derece önemli. Kolombiya genelinde bulunan 58 ticaret odasından sadece 7 tanesinde bugün açılışını yaptığımız hizmetleri sağlayabilecek merkez bulunmakta. Bu ayrıcalığı bize sağlayan Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz."


Yeni kurulan merkezde çalışmalarına başlayan firma sahibi Viviana Ocampo, "Kurduğum firma ile doğa dostu defter kapakları üretiyor ve dizaynını yapıyorum. Tamamen geri dönüştürülmüş maddelerden elde ettiğimiz defterler ve kitap kapakları oldukça rağbet görüyor. Türkiye'nin kurduğu bu merkez sayesinde aklımdaki birçok fikri somut olarak dizayn edip piyasaya sunma fırsatı elde edeceğim" diye konuştu. - ANKARA

Kolombiya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Konya'da aniden ortaya çıkan kötü koku, vatandaşları telaşlandırdı!
Bir süre önce eşinden boşanan kadın evinde ölü bulundu Arkadaşının eşiyle basılınca, arkadaşını bıçaklayıp kayıplara karışan adam hakkında 17 yıl hapis cezası istendi Son dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmasında bir cansız beden daha bulundu

Son Dakika Haberleri
18:50 DHA YURT BÜLTENİ-22 - Son Dakika
18:50 Teröristlerin tuzakladığı mayın 2 masum sivili hayattan kopardı - Son Dakika
18:50 Plan ve Bütçe Komisyonu toplandı - Son Dakika
18:50 Birevim'den "Yerli Malı Haftası"nda dijital kutlama - Son Dakika
18:45 Olgunlaşma Enstitüsünden tarihi sergi - Son Dakika
17:40 Konya'da aniden ortaya çıkan kötü koku, vatandaşları telaşlandırdı! - Son Dakika
16:29 Bir süre önce eşinden boşanan kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 18:52:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TİKA Kolombiya'da Yenileşim Merkezi kurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]