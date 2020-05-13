TİKA Koordinatörler Buluşması 2020 Dijital Toplantısı - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkan Vekili Serkan Kayalar, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde kendi içindeki mücadelesi ve yurt dışına yardımlarıyla olumlu bir tablo çizmeye devam ettiğini belirterek, "Ülkemizin tecrübesini ve birikimini dost ülkelerle paylaşmaya devam edeceğiz." dedi.

Kayalar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katıldığı dijital ortamda gerçekleştirilen TİKA Koordinatörler Buluşması'nda konuştu.

Her yıl gelenekselleşen bu buluşmayı Kovid-19 salgını dolayısıyla bu sene 60 ülkeden TİKA koordinatörlerinin katılımıyla dijital ortamda yaptıklarını anlatan Kayalar, TİKA'nın her yıl ortalama 2 bin faaliyet gerçekleştirdiğini, salgın döneminin de TİKA için öğretici olduğunu kaydetti.

Salgınla çözüm odaklılık, temassız etkinlik ve dijital dönüşüm konularını gündemlerine aldıklarını dile getiren Kayalar, "Salgın çerçevesinde alınan tedbirler nedeniyle duraklayan bazı projelerimiz oldu ancak bunları yenileriyle ikame ettik." ifadelerini kullandı.

Kayalar, ramazan çadırları kurmak yerine bu sene Kovid-19 salgınıyla mücadele eden bölgelere gıda ve sağlık altyapısı yardımı yaptıklarını vurgulayarak, "Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un destekleriyle salgından bu yana tamamlanmış ve devam eden 200 projeye ulaştık." diye konuştu.

Türkiye Kovid-19 tecrübesini paylaşmaya devam edecek

Gelişmiş ülkeler dahil pek çok ülkenin salgına hazırlıksız yakalandığını ifade eden Kayalar, "Ülkemiz bu süreçte kendi içindeki mücadelesi ve yurt dışına yardımlarıyla olumlu bir tablo çizmeye devam etmektedir. Ülkemizin tecrübesini ve birikimini dost ülkelerle paylaşmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kayalar, normalleşme sürecinin başladığını, TİKA'nın da buna uygun olarak faaliyetlerini planladığını hatırlatarak, "TİKA olarak her sene 100'ün üzerinde uluslararası seminer ve konferansa destek oluyoruz. Bu sene desteklerimizi daha fazla turizm bölgelerimizi teşvik edecek şekilde planlıyoruz. TİKA olarak daha da güçlü şekilde sahada olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.