TİKA, Kovid-19 salgını nedeniyle Kuzey Makedonya'da yardım paketi dağıtıyor - Son Dakika
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TİKA, Kovid-19 salgını nedeniyle Kuzey Makedonya'da yardım paketi dağıtıyor

6 saat önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Kuzey Makedonya'da 2 bin 500 adet yardım paketi dağıtımına başladı.

TİKA, Kovid-19 salgını nedeniyle Kuzey Makedonya'da yardım paketi dağıtıyor, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Kuzey Makedonya'da 2 bin 500 adet yardım paketi dağıtımına başladı.

Gıda, temizlik ve hijyen malzemesinden oluşan yardım paketlerinin dağıtımı Abdülhakim Hikmet Doğan Eğitim Kültür ve Sanat Merkezi (ADEKSAM) Derneği iş birliğinde gerçekleşti.

Başkent Üsküp'e bağlı Studeniçani Belediyesinin Aşağı Koliçan köyünden başlanan dağıtıma, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök, TİKA Üsküp Koordinatörü Aytekin Ayden, ADEKSAM Derneği Başkanı Tahsin İbrahim ve köy sakinleri katıldı.

Büyükelçi Sekizkök, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınının 2020 yılının ekonomik açıdan çok zor bir yıl olacağını göstermeye başladığını söyledi.

Küresel düzeyde, istihdamda ve hane halkı gelir düzeyinde ciddi bir gerileme yaşandığını kaydeden Sekizkök, "İçinde bulunduğumuz zaman bütün ülkeler arasında dayanışmanın ve iş birliğinin geliştirilmesi zamanıdır. Salgın Kuzey Makedonya genelinde de pek çok aileyi asgari yaşam şartlarının karşılanmasında güçlüklerle karşı karşıya bırakmaktadır. Bugün 16 belediye sınırları içerisinde yer alan 116 yerleşim birimine yönelik TİKA ve Kuzey Makedonya'daki STK'ler aracılığıyla yardım paketleri dağıtılması çabası içinde bulunmaktayız ve ilk durağımız köyünüz olmuştur." ifadelerini kullandı.

Yardımların dağıtılmasında yaşlılar, yetimler, engelliler, kronik hastalar ve ihtiyaç sahiplerine öncelik tanınacağını vurgulayan Sekizkök, "Bu yardım kolileri içerisinde gıda ve temizlik malzemelerinin yanı sıra hijyen malzemeleri de bulunacaktır. Hepinize teşekkür ediyorum. TİKA'ya ve STK'mize da çok teşekkür ediyorum bu çok önemli hayır çabaları dolayısıyla." dedi.

TİKA Üsküp Koordinatörü Ayden de küresel Kovid-19 salgınının bütün dünyayı esir aldığı bugünlerde, özellikle dezavantajlı grupların yer aldığı ekonomik sıkıntı çeken aileleri kapsama noktasında ADEKSAM Derneği iş birliğinde gıda paketleri ve temizlik malzemesi dağıtımı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kuzey Makedonya genelinde dağıtılacak yardımların dağıtımına Aşağı Koliçan köyünde başladıklarını kaydeden Ayden, "Sayın büyükelçimizin iştirakleriyle beraber, özellikle soydaşlarımızın da yaşamış olduğu bu bölgede bu yardım malzemelerinin yaklaşan Ramazan ayı münasebetiyle de ayrı bir anlam taşıdığını ifade etmek isterim. Dolayısıyla bu yardım dağıtımımız önümüzdeki hafta sayın büyükelçimizin iştirakleriyle hem batı Makedonya hem de doğu Makedonya bölgeleri olmak üzere devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Toplamda 2 bin 500 yardım paketi ile Türkiye'nin dost elinin Kuzey Makedonya'ya uzanacağını belirten Ayden, "İki gün önce de sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde bu ülkeye gönderilen bir uçak dolusu malzemede hijyen ve sağlık malzemelerinin yardımını sayın büyükelçimiz yetkili makamlara teslim etmiştir. Bugün de ekonomik anlamda zorluk çeken ailelere destek mahiyetinde TİKA olarak bizler ADEKSAM iş birliğinde bu yardım malzemesinin dağıtımına başlamış bulunuyoruz." dedi.

Yardım paketlerinin dağıtımına Koliçan Köyü'nün yanı sıra Üsküp'e bağlı Pagaruşa Köyü'nde de devam edildi.

Yardım paketlerinin Kuzey Makedonya genelinde 16 belediye sınırları içerisinde yer alan 116 yerleşim biriminde yaşayan yetimler, yaşlılar, engelliler, kronik hastalar ve ihtiyaç sahibi kesimlere dağıtılacağı bildirildi.

Yardım paketlerinin dağıtımına önümüzdeki günlerde Kuzey Makedonya'nın doğusundaki ve batısındaki köylerde devam edilecek.

Makedonya, Türkiye, Üsküp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 01:18 Kaynak: AA

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