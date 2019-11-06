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TİKA Kuzey Makedonya'da okul inşa etti

7 saat önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Kuzey Makedonya'nın güneydoğusundaki Valandova şehrinde yeni okul binası inşa edildi.

TİKA Kuzey Makedonya'da okul inşa etti, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Kuzey Makedonya'nın güneydoğusundaki Valandova şehrinde yeni okul binası inşa edildi.

Kızıldoğan (Kazandol) Köyü'nde inşa edilen, Valandova "Tsvetan Dimov" İlköğretim Okuluna bağlı köy okulunun eğitim binası törenle açıldı. Törene Kuzey Makedonya'nın Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Elvin Hasan, Valandova Belediye Başkanı Pero Kostadinov ve TİKA Kuzey Makedonya Koordinatörü Aytekin Ayden ile okul idarecileri ve öğrenciler katıldı.

Bakan Hasan, burada yaptığı açıklamada, TİKA'nın eğitime yaptığı yatırımlardan birinin daha başarıyla sonuçlandığını belirterek "Kuzey Makedonya hükümetinin bir temsilcisi olarak hem kardeş Türkiye Cumhuriyeti'ne hem buradaki soydaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. İnşallah TİKA'nın yatırım yaptığı bu okullarda gelecek nesillerimiz daha iyi yetişecektir." dedi.

Valandova Belediye Başkanı Kostadinov da Valandova'daki yoğun Türk nüfusuna dikkati çekerek "Hepimizin eşit olduğu ve herkes için aynı koşulların yaratılması gerektiği görüşündeyim. Bir arada yaşamanın mümkün olduğunu her alanda gösteriyoruz." diye konuştu.

TİKA Kuzey Makedonya Koordinatörü Ayden de 2005'ten beri Kuzey Makedonya'da farklı alanlarda bine yakın yakın proje gerçekleştirdiklerini belirterek TİKA'nın geçmiş yıllarda yeni bina, yenileme ve donanım dahil olmak üzere 40'a yakın okulu Kuzey Makedonya'ya hediye ettiğini aktardı.

Bugün açtıkları köy okulunun iç donanımını da gerçekleştirdiklerini söyleyen Ayden, 50 yıllık eski okul binasının ciddi anlamda ısınma ve diğer eğitim sorunları yaşadığını anlattı.

Öğrencilere okul çantaları ve kırtasiye setleri dağıtıldı

Ayden, 14'ü kız 28 öğrencinin eğitim göreceği yeni okul binasının üç derslik ve bir öğretmenler odasından oluştuğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Okul, çok modern şartlarda tahtası, sırası, masası ve dolaplarıyla çocuklarımızın hizmetine bugün açılmış oluyor. Valandova Belediyesi de elektrik ve su tesisatını çekerek altyapı hizmetlerini tamamlandı. Temennimiz bundan sonraki yıllarda bu okullarda eğitim alan öğrencilerin sağlıklı, eğitimli ve bilinçli birer birey olarak yetişmeleri ve bu ülkeye hizmet etmeleridir. Aynı zamanda da soydaşlarımızın hizmetine güzel işler yapacakları, güzel eğitimlerle faydalı olacakları birer birey olmalarını temin etmektir."

TİKA tarafından Radoviş şehrine bağlı Kılavuzlu Köyü'nde inşa edilen ilkokul binasının da bittiği ve altyapı hizmetlerinin tamamlamasının ardından bu okulun da hizmete açılacağını bildirildi.

Açılış vesilesiyle öğrencilere okul çantaları ve kırtasiye setleri dağıtıldı.

Makedonya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 06:46 Kaynak: AA
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