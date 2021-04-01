TİKA, Libya'da işitme engelliler spor kulübü için tesis açtı - Son Dakika

TİKA, Libya'da işitme engelliler spor kulübü için tesis açtı

01.04.2021 16:55
TİKA, Libya'da işitme engelliler spor kulübü için tesis açtı, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın (TİKA), Libya'nın başkenti Trablus'taki bir işitme engelliler spor kulübü için açtığı tesis hizmete girdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın (TİKA), Libya'nın başkenti Trablus'taki bir işitme engelliler spor kulübü için açtığı tesis hizmete girdi.

Hayyu'l Endülüs ilçesindeki Oya İşitme Engelliler Spor Kulübü'nün yeniden kurulan ve donanım desteği sağlanan tesisinin açılışına, TİKA Libya Koordinatörü Gıyaseddin Karatepe, ilçenin Belediye Başkanı Muhammed el-Fiteysi, kulüp yetkilileri ve işitme engelli üyeler katıldı.

TİKA Koordinatörü Karatepe, tesisin engelli bireylere sunacağı imkanlar hakkında AA muhabirine yaptığı açıklamada, engellilere, başta aileleriyle rahat anlaşabilmeleri için en önemli enstrüman olan işaret dili eğitimleri verileceğini söyledi.

Karatepe, "Bu eğitimler, aileleri de kapsayacak şekilde, çocuk, genç ve yetişkin seviyesinde periyodik olarak devam edecek. Bunun yanı sıra sosyal ve iş hayatına adapte olmalarını kolaylaştırmak için mesleki bilgisayar eğitimleri verilecek. Ayrıca psikolojik destek eğitimleri de bu tesiste gerçekleştirilecek." diye konuştu.

Libya'da resmi rakamlara göre, 5 bini başkent Trablus'ta olmak üzere 45 bin işitme engelli bulunduğunu aktaran Karatepe, ancak şu ana kadar bu şekilde bir işaret dili eğitiminin "Libya genelinde söz konusu olmadığını" belirtti.

Ülkede 2011 yılında yaşanan devrime kadar dezavantajlı kesimin yok sayıldığını kaydeden Karatepe, "2011'den sonra sınırlı imkanlarla kurulan bu tür oluşumlar ise ortaya çıkan iç karışıklıklar ve baş gösteren istikrarsızlıktan dolayı bu anlamda bir eğitim sunamadılar." dedi.

Belediye Başkanı Fiteysi de, "TİKA, bizim bile belediye olarak sunduğumuzun ötesinde projeler sunuyor." diye konuşarak, TİKA'ya ve kulüp yöneticilerine engellilere sundukları hizmetlerden ötürü teşekkür etti.

Libya'da 2012'den bu yana faaliyet gösteren TİKA, toplumun hayat standardını yükseltmeye yönelik 100'e yakın sosyal projeye imza attı.

Engelli, Tripoli, Libya, TİKA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİKA, Libya'da işitme engelliler spor kulübü için tesis açtı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Videolarının altında hep aynı soru var: Baban nerede? Ünlü fenomen Selçuk Büyük ilk kez yanıtladı Videolarının altında hep aynı soru var: Baban nerede? Ünlü fenomen Selçuk Büyük ilk kez yanıtladı Skandal görüntülerin çekildiği turşu fabrikası mühürlendi, çalışan gözaltına alındı Skandal görüntülerin çekildiği turşu fabrikası mühürlendi, çalışan gözaltına alındı Son Dakika: İlk kez atanacak memur adaylarını yakından ilgilendiren Güvenlik Soruşturması teklifi 6 Nisan'da oylanacak Son Dakika: İlk kez atanacak memur adaylarını yakından ilgilendiren Güvenlik Soruşturması teklifi 6 Nisan'da oylanacak Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy son halini paylaştı, her gören Ajda Pekkan'a benzetti Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy son halini paylaştı, her gören Ajda Pekkan'a benzetti Mısır, Süveyş Kanalı'ndaki krizle ilgili harekete geçti! Geminin sahibi firmadan en az 1 milyar dolar tazminat istiyor Mısır, Süveyş Kanalı'ndaki krizle ilgili harekete geçti! Geminin sahibi firmadan en az 1 milyar dolar tazminat istiyor Arsa anlaşmazlığı yüzünden tartıştığı amcasını kurşuna dizdi Arsa anlaşmazlığı yüzünden tartıştığı amcasını kurşuna dizdi Merkez Bankası rezervleri bir haftada 2,5 milyar dolar azaldı Merkez Bankası rezervleri bir haftada 2,5 milyar dolar azaldı AK Parti'den bomba 1 Nisan videosu! CHP'li belediyelerin icraatlarını böyle tiye aldılar AK Parti'den bomba 1 Nisan videosu! CHP'li belediyelerin icraatlarını böyle tiye aldılar
Fenerbahçe'den Galatasaray'a hodri meydan: Türkiye önünde tartışmaya davet ediyoruz Fenerbahçe'den Galatasaray'a hodri meydan: Türkiye önünde tartışmaya davet ediyoruz         
17:39
Gelecek onların kontrolünde olacak! İşte herkesin sahip olmak istediği VR gözlüklerin detayları Gelecek onların kontrolünde olacak! İşte herkesin sahip olmak istediği VR gözlüklerin detayları         
17:35
Mostafa Mohamed'in Türkçe şarkı performansı sosyal medyayı salladı Mostafa Mohamed'in Türkçe şarkı performansı sosyal medyayı salladı         
17:15
Ümit Besen'den hayranlarını üzecek haber! Artık ekranlarda göremeyeceğiz Ümit Besen'den hayranlarını üzecek haber! Artık ekranlarda göremeyeceğiz         
16:34
'Onun adına utanıyorum' demişti! Muslera'yı çıldırtan isim G.Saray'a geri döndü 'Onun adına utanıyorum' demişti! Muslera'yı çıldırtan isim G.Saray'a geri döndü         
15:59
Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncusu Bülent Polat'a set arkadaşlarından güldüren 1 Nisan şakası Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncusu Bülent Polat'a set arkadaşlarından güldüren 1 Nisan şakası         
15:49
Son Dakika: Ankara-İstanbul otobanında dolu yağışı yüzünden zincirleme kaza: 4 ölü, 5 yaralı Son Dakika: Ankara-İstanbul otobanında dolu yağışı yüzünden zincirleme kaza: 4 ölü, 5 yaralı         
15:30
"Ölürsem karım başkasıyla birlikte olacak" düşüncesiyle eşini elleriyle boğdu         
14:46
Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı         
13:49
Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı         
13:34
Pompalı tüfekli kavgayı terlikle ayıran kadın, görenleri şaşkına çevirdi Pompalı tüfekli kavgayı terlikle ayıran kadın, görenleri şaşkına çevirdi         
12:59
4 yaşındaki Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan anneden üç kelimelik savunma! 4 yaşındaki Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan anneden üç kelimelik savunma!         
12:20
Hevesi yüzünden 9 ay içinde bütün parasını kaybetti! Şimdilerde bodrum katta yaşıyor Hevesi yüzünden 9 ay içinde bütün parasını kaybetti! Şimdilerde bodrum katta yaşıyor         
11:44
Galericiler, ikinci el araçlardaki fiyat artışı nedeniyle bayileri suçladı: Sıfır araçları sakladıkları için fiyatlar yüksek Galericiler, ikinci el araçlardaki fiyat artışı nedeniyle bayileri suçladı: Sıfır araçları sakladıkları için fiyatlar yüksek         
11:29
Çok yüksek riskli kategoride yer alan Aksaray'da 'tam kapanma' olumlu sonuç vermeye başladı Çok yüksek riskli kategoride yer alan Aksaray'da 'tam kapanma' olumlu sonuç vermeye başladı         
10:59
Hükümet hazırlıklara başladı! Kamuya dönüşümlü çalışma modeli geliyor Hükümet hazırlıklara başladı! Kamuya dönüşümlü çalışma modeli geliyor         
10:02
Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada! Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada!         
09:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2021 17:49:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TİKA, Libya'da işitme engelliler spor kulübü için tesis açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei