TİKA, Libya'da yenilenebilir enerji kursu verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel TİKA, Libya'da yenilenebilir enerji kursu verdi - Son Dakika

TİKA, Libya'da yenilenebilir enerji kursu verdi

6 saat önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Libya Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Ulusal Kurulu iş birliğinde Libya'da yenilenebilir enerji alanında mesleki eğitim kursu tertip etti.

TİKA, Libya'da yenilenebilir enerji kursu verdi, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Libya Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Ulusal Kurulu iş birliğinde Libya'da yenilenebilir enerji alanında mesleki eğitim kursu tertip etti.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Meslek Edindirme ve İstihdamı Artırma Programları" (MESİP) kapsamında TİKA, Libya'nın başkenti Trablus'ta, iki hafta süreli 100 saatlik "Yenilenebilir Enerji Güneş Enerjisi (Fotovoltaik) Sistemleri" kursu düzenledi.

Libyalı akademisyen ve mühendislerden oluşan 46 kursiyerin katıldığı kurslarda, Türkiye'den Libya'ya gönderilen yerli eğitim setleri kullanıldı.

Yerel eğitici kadroların yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen kurslar, zor bir dönemden geçen Libya'nın başta insan kaynakları olmak üzere birçok alanda sahip olduğu yüksek potansiyelin daha işlevsel hale getirilmesini hedefliyor.

Bu doğrultuda Libya'da yaşanan siyasi ve ekonomik krizler nedeniyle yabancı iş gücünün ülkeden ayrılmasıyla ortaya çıkan yetişmiş meslek elemanı ihtiyacının da karşılanması hedefleniyor.

Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Burdur ve Hatay'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı
Metrobüsteki taciz davasında yeni gelişme! Pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu Kedi boynundan asılmış olarak bulundu, kardeşi yanından ayrılmadı Irak'ta Haşdi Şabi'den "ABD'nin askeri üslerini kuşatma" tehdidi! Bağdat Büyükelçiliği'nin bir kapısı daha ateşe verildi

Son Dakika Haberleri
20:26 Barınağa götürülen köpekler Belediye Başkanı'nın desteğiyle yuvalarına döndü - Son Dakika
20:25 İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk fotoğraf karelerine yansıdı - Son Dakika
20:25 İlçe Sağlık müdürü ve doktorun eşini öldüren şüpheli sorguda (4) - Son Dakika
20:24 Gaziantep'te 'uyuşturucu madde' operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
20:24 Bingöl'de, 35 bölgede 'geçici özel güvenlik' uygulaması - Son Dakika
17:53 Burdur ve Hatay'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı - Son Dakika
16:48 Metrobüsteki taciz davasında yeni gelişme! Pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 20:28:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TİKA, Libya'da yenilenebilir enerji kursu verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]