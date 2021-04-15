TİKA Libya'nın tarihi Gadamis kentine ilaç nakil aracı hibe etti - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Libya'nın güneybatısında yer alan tarihi Gadamis kentindeki İlk Yardım Merkezine ilaç nakil aracı kazandırdı.

Sağlık Bakanlığı Gadamis İlk Yardım Merkezinde yapılan teslim töreninde konuşan TİKA Trablus Koordinatörü Gıyaseddin Karatepe, Gadamis'in sağlık alanındaki en önemli sorunlarından birisinin ilaç nakli olduğunu söyledi.

Karatepe, "İlaçların naklinin uygun şartlar altında sağlanması amacıyla tam donanımlı bir ilaç nakil aracı hibe edilerek, tarihi Türkiye-Libya dostluk ve iş birliğinin gelişmesine katkı sağlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Libya halkının kalkınmasına ve refaha kavuşmasına katkı amacıyla TİKA'nın 2011'den itibaren ülkenin farklı bölgelerinde birçok projeyi hayata geçirdiğini belirten Karatepe, faaliyetlerinin artarak devam edeceğinin altını çizdi.

Karatepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada da tarihi Gadamis kentinin Tunus, Cezayir ve Libya sınır kavşağında stratejik bir öneme sahip olduğunu hatırlattı.

TİKA Koordinatörü, "Başkent Trablus'tan 620 kilometre uzakta bulunan bu şehir, ilaç nakli konusunda ciddi sorunlar yaşanmaktaydı. Biz bu projemizle hayatı kolaylaştırıcı ve kent halkının yaşamına olumlu katkıda bulunan bu projeyi hayata geçirdik." dedi.

Sağlık Müdürü Beşir'den TİKA ve Türkiye'ye teşekkür

AA muhabirine konuşan Gadamis Sağlık Müdürü Habib Beşir de başkent Trablus ile Gadamis arasındaki uzun mesafe nedeniyle özellikle sıcak havalarda ilaçların bozulmadan ve özelliklerini kaybetmeden nakli konusunun önemli olduğunu vurguladı.

Yıllardır bu konuda ciddi sorunlar yaşadıklarını belirten Beşir, "Böyle bir araca çok ihtiyacımız vardı, bütün TİKA yetkilileri ve Türkiye'ye teşekkür ediyoruz." dedi.