TİKA, Lübnan'a yaklaşık 400 ton buğday yardımında bulundu - Son Dakika

TİKA, Lübnan'a yaklaşık 400 ton buğday yardımında bulundu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Lübnan'a yaklaşık 400 ton buğday yardımında bulundu.

TİKA, Lübnan'a yaklaşık 400 ton buğday yardımında bulundu, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Lübnan'a yaklaşık 400 ton buğday yardımında bulundu.

TİKA'nın Beyrut Ofisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay Beyrut Limanı'nda yaşanan felaketin ardından verdiği talimatlar doğrultusunda Lübnan'a insani yardım faaliyetlerine devam ediyor.

Beyrut'ta 4 Ağustos'ta meydana gelen büyük patlamanın ardından harekete geçen TİKA, Türkiye'den getirilen yüzlerce ton buğdayı bugün başkentte düzenlenen sembolik bir törenle Lübnan ordusuna teslim etti.

Törene, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl'ın yanı sıra Lübnan ordusundan Albay Edmond Kaado ve TİKA Beyrut Ofisi Koordinatörü Orhan Aydın ile diğer bazı elçilik görevlileri katıldı.

Lübnan ordusunu temsilen törene katılan Albay Kaado da ülkenin içinde bulunduğu şartlardan ötürü yardımın çok yerinde olduğunu hatırlattı.

Lübnan adına Türkiye'ye teşekkürlerini ileten Kaado, bu tür yardımların devamını temenni ettiklerini ifade etti.

Türkiye'nin Lübnan'a yardımları devam edecek

Büyükelçi Çakıl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Lübnan'a yönelik yardımlarının kesintisiz olarak sürdüğünü belirtti.

Bugün de Türkiye'nin Lübnan'a hibe ettiği yüzlerce ton buğdayın ordu yetkililerine teslim edildiğini aktaran Çakıl, "Lübnan'a yönelik insani yardımlarımız tıbbi malzeme, ilaç ve gıda paketlerinden oluşuyor. Önümüzdeki dönemde de Lübnan'a yardımlarımız sürecektir." dedi.

Beyrut Limanı'ndaki patlamanın hemen ardından Lübnan'a gelen Türk Kızılay yardım ekibinin hala faaliyetlerini kesintisiz şekilde devam ettirdiğinin altını çizen Çakıl, "Ayrıca Beyrut şehir merkezinde patlama nedeniyle camları kırılan bir caminin camları da keza Büyükelçiliğimizin girişimiyle tamir edilmiştir." ifadelerini kullandı.

TİKA Beyrut Ofisi Koordinatörü Aydın ise şunları kaydetti:

"Üzücü liman patlamasının hemen ardından görüştüğümüz Lübnan makamlarının talebi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla 400 ton buğdayın temini konusunda yerel tedarikçilerle anlaştık ancak Lübnan Bakanlar Kurulu'nun aldığı bir karar sebebiyle yerelden temin gerçekleşmedi. Bunun üzerine buğdayı ülkemizden tedarik ettik ve bugün de teslimatını gerçekleştirmiş bulunuyoruz."

Aydın, TİKA olarak acil insani yardım dışında başta üretim sektörleri olmak üzere Lübnan'daki ekonomik ve sosyal sektörleri geliştirmeye yönelik teknik işbirliği faaliyetlerini sürdürdüklerine dikkati çekti.

Ülkedeki ekonomik kriz

Kamu borcunun 90 milyar doları aştığı Lübnan, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik krizlerden birini yaşıyor.

İşsizliğin yüzde 35 ve yoksulluğun yüzde 50'nin üzerinde olduğu Lübnan, geçen ay Beyrut Limanı'nda meydana gelen büyük patlamayla daha da zor bir duruma düştü.

Siyasi güçler ile yöneticileri ülkedeki mevcut ekonomik krizin nedeni olarak gören halk, uzun yıllardır yönetimi paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yer almadığı, teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını talep ediyor.

Lübnan, Beyrut, Buğday, TİKA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 19:43 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİKA, Lübnan'a yaklaşık 400 ton buğday yardımında bulundu - Son Dakika


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