TİKA Lübnan'da Filistinli mülteciler için mesleki eğitim dersliği açtı - Son Dakika
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TİKA Lübnan'da Filistinli mülteciler için mesleki eğitim dersliği açtı

22.02.2022 22:34
TİKA Lübnan'da Filistinli mülteciler için mesleki eğitim dersliği açtı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yer alan Filistin mülteci kampı Burc el-Baracna'da 2 mesleki eğitim dersliğinin faaliyet girmesine destek sağladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yer alan Filistin mülteci kampı Burc el-Baracna'da 2 mesleki eğitim dersliğinin faaliyet girmesine destek sağladı.

TİKA Lübnan Koordinatörü Orhan Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampta yerel insani yardım kuruluşu "Ghawth" tarafından daha önce açılan ancak atıl duruma düşen dersliklerin yeniden hizmete sokulduğunu söyledi.

Aydın, "Dersliklerin tadilatı yapıldı, gerekli malzeme ve elektronik ekipman desteği sağlandı. Dersliklerde, öğrenciler cep telefonu tamiri ve bakımı üzerine mesleki eğitimler alıyor." dedi.

36 öğrenci sertifikalarını aldı

Bu arada TİKA tarafından yeniden açılan dersliklerde daha önce 4 ay eğitim alan 36 öğrenci için sertifika töreni düzenlendi.

Törene Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy ve Ghawth Derneği yetkilileri katıldı.

Öğrencilere başarı sertifikalarını takdim eden Ulusoy, tüm mezunları tebrik ederek başarı diledi.

Büyükelçi Ulusoy ve beraberindeki heyet, tören sonrası, Sadakataşı Derneğinin kampta bir öğrenci için açtığı cep telefonu tamir dükkanını ziyaret etti.

TİKA Lübnan'da Filistinli mülteciler için mesleki eğitim dersliği açtı
TİKA Lübnan'da Filistinli mülteciler için mesleki eğitim dersliği açtı
TİKA Lübnan'da Filistinli mülteciler için mesleki eğitim dersliği açtı
TİKA Lübnan'da Filistinli mülteciler için mesleki eğitim dersliği açtı

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Mülteci, Beyrut, Lübnan, TİKA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİKA Lübnan'da Filistinli mülteciler için mesleki eğitim dersliği açtı - Son Dakika


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