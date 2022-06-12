TİKA Lübnan'da Ortodoks kilisesinin tefrişatına destek verdi - Son Dakika
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TİKA Lübnan'da Ortodoks kilisesinin tefrişatına destek verdi

12.06.2022 19:08
TİKA Lübnan'da Ortodoks kilisesinin tefrişatına destek verdi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Lübnan'ın güneyindeki Kfeyr Rum Ortodoks Kilisesi'nin tefrişatı ve çan kulesinin yenilenmesine destek sağladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Lübnan'ın güneyindeki Kfeyr Rum Ortodoks Kilisesi'nin tefrişatı ve çan kulesinin yenilenmesine destek sağladı.

Nebatiye kentine bağlı Kfeyr köyünde bulunan tarihi kilisenin tefrişat törenine, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, TİKA Lübnan Koordinatörü Orhan Aydın, Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı üyeleri ve köy sakinleri katıldı.

Kilisede düzenlenen ayinden sonra TİKA'nın tamamladığı çalışmaya ilişkin bir konuşma yapan Büyükelçi Ulusoy, "Kfeyr köyünde 170 yıllık kilisenin tefrişatı vesilesiyle Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği ve TİKA ekibi olarak aranızda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.

Projenin detaylarına değinen Ulusoy, şunları söyledi:

"TİKA bu projeyi, Lübnan'ın içinden geçmekte olduğu ekonomik kriz ortamında bağış toplamada sıkıntı yaşayan Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı ile iş birliği halinde gerçekleştirdi. TİKA'nın yaptığı katkılar sayesinde kilisenin çan kulesi yenilendi. Taziye ve toplantı yeri olarak kullanılan 300 kişilik salonun tadilatı yapıldı. Ayrıca salona gerekli olan klimalar yerleştirildi."

AA muhabirine konuşan Kfeyr Rum Ortodoks Kilisesi Papazı Bukran Kostayek de Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği ve Lübnan TİKA ofisi ile Türk halkı ve hükümetine Kfeyr'a verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

Kostayek, kilise cemaati huzurunda, Ulusoy ve Aydın'a teşekkür plaketi takdim etti.

Türkmen gençlerle buluşma

Büyükelçi Ulusoy daha sonra Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nde bulunan Kefraya köyünü ziyaret ederek buradaki Türkmen gençlerle bir araya geldi.

Türkmen gençler, Ulusoy ile sohbet ettikten sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ulusoy ve beraberindeki heyet, aynı köyde TİKA tarafından gerçekleştirilen arı kovanı destek projesinden faydalanan arıcılarla da görüştü.

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Kaynak: AA

ulusoy, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİKA Lübnan'da Ortodoks kilisesinin tefrişatına destek verdi - Son Dakika

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