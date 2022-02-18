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TİKA, Lübnan'daki Filistin mülteci kampında bir tedavi merkezine teknik destek sağladı - Son Dakika

TİKA, Lübnan'daki Filistin mülteci kampında bir tedavi merkezine teknik destek sağladı

18.02.2022 15:46
TİKA, Lübnan'daki Filistin mülteci kampında bir tedavi merkezine teknik destek sağladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Lübnan'daki Filistin kampı Burc el- Baracna'da bir fizik tedavi merkezinin kurulmasına destek verdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Lübnan'daki Filistin kampı Burc el- Baracna'da bir fizik tedavi merkezinin kurulmasına destek verdi.

Lübnan TİKA Koordinatörü Orhan Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2006 yılında açılan ancak kısıtlı imkanlarla hizmet veren tedavi merkezinin kapasitesinin artırılması için TİKA tarafından bazı teknik desteklerin sağlandığını ifade etti.

Merkezin tefrişatının yeniden yapıldığını belirten Aydın, medikal ekipman desteğinde bulunduklarını ve böylece merkezin, daha uygun şartlarda ve çok daha fazla kişiye sağlık hizmeti verebilecek bir fizik tedavi kliniğine dönüştüğünü söyledi.

TİKA Koordinatörü Aydın, "Kapasitesi 2 kattan fazla artan merkezde aylık yaklaşık 300 seans tedavi verilmesi bekleniyor." dedi.

Proje için gerçekleştirilen açılış töreninde Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, Sosyal Destek Topluluğu Derneği Başkanı Melek Nimer ve dernek yetkilileri hazır bulundu.

TİKA, Lübnan'daki Filistin mülteci kampında bir tedavi merkezine teknik destek sağladı
TİKA, Lübnan'daki Filistin mülteci kampında bir tedavi merkezine teknik destek sağladı
TİKA, Lübnan'daki Filistin mülteci kampında bir tedavi merkezine teknik destek sağladı
TİKA, Lübnan'daki Filistin mülteci kampında bir tedavi merkezine teknik destek sağladı

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Filistin, Lübnan, Aydın, TİKA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİKA, Lübnan'daki Filistin mülteci kampında bir tedavi merkezine teknik destek sağladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TİKA, Lübnan'daki Filistin mülteci kampında bir tedavi merkezine teknik destek sağladı - Son Dakika
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