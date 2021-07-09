TİKA, Lübnan Üniversitesi Sayda Teknoloji Fakültesi'ne tam donanımlı 3D laboratuvarı kurdu - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Lübnan Üniversitesi Sayda Teknoloji Fakültesi'ne kurulan üretim, tasarım ve dene-yap laboratuvarı "CEZERİ-LAB" törenle hizmete açıldı.

Cezeri LAB Sayda'nın açılış törenine Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, Lübnan Parlamentosu Eğitim Komitesi Başkanı Behiye el-Hariri, TİKA Beyrut Ofisi Koordinatörü Orhan Aydın, Sayda Belediye Başkanı Muhammed es-Suudi, Lübnan Üniversitesi Rektörü Fuad Eyyub ve Lübnan Üniversitesi Sayda Teknoloji Fakültesi Muhammed el-Haccar katıldı.

Törende konuşan Büyükelçi Ulusoy, daha önce TİKA'nın Lübnan Üniversitesi'nin kuzeydeki Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesine kazandırdığı 3 yeni modern stüdyodan sonra bugün güneyde çok güzel yeni bir projenin açılışına katılmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Lübnan Üniversitesi Rektörü Eyyub, TİKA ve Türk hükümeti ile halkına teşekkür ederek, Lübnan Üniversitesi'nin Türk eğitim kurumlarıyla yaptığı işbirliği sayesinde kendilerine yeni ufuklar açıldığına dikkati çekti.

TİKA Beyrut Ofisi Koordinatörü Aydın da AA'ya yaptığı açıklamada, TİKA tarafından geliştirilerek daha önce bir dizi ülkede uygulanıp başarılı sonuçlar elde edilen ve klasik üretim yöntemlerini yeni teknolojilerle buluşturan projeyle Lübnan'da özellikle üniversite öğrencilerinin, araştırmacıların ve akademisyenlerin, her türlü prototip tasarım ve üretiminin yanı sıra AR-GE çalışmaları gerçekleştirmelerine imkan sağladıklarını belirtti.

Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Literatürde "Robotların Babası" olarak anılan ve Anadolu'daki ilk Türk devleti olarak bilinen Artuklu devletinde yaşamış olan mucit İsmail el-Cezeri'nin ismi verilen laboratuvarda çeşitli tipte 3 boyutlu yazıcılar ve tarayıcılar, lazer kesim, CNC router cihazları, masaüstü torna, matkap tezgahları, bilgisayarlar, dijital mikroskop, robotik eğitim setleri ile çeşitli mekanik-elektronik araç ve gereçler bulunuyor.

Lübnan'da ikinci, devlet fakülteleri arasında ise ilk olma özelliği taşıyan CEZERİ-LAB ile Sayda Teknoloji Fakültesi'ndeki Makine, Elektrik, Bilgisayar, İnşaat ve Mekatronik bölümleri öğrenci ve akademisyenlerinin yanı sıra ülkede bulunan diğer üniversite, teknik lise, enstitü ve kuruluşlardan ilgililere de mimariden, otomotive, medikalden, sanata bir çok alanda araştırma geliştirme imkanı sunuluyor."

Sayda Teknoloji Fakültesi'nde akademisyen Heysem el-Gavş ise öğrencilerini yeni teknolojilerden yararlanma imkanıyla buluşturan Türkiye hükümeti ve TİKA'ya teşekkür etti.

Öğrencilerin yeni teknolojilerle eğitim görmelerinin kendileri için çok önemli olduğunu dile getiren Gavş, daha önce eğitim için dışarıdan parayla temin ettikleri bazı ürünleri burada üretime başladıklarını ve bu projenin kendilerine farklı alanlarda işbirliği yapma kapılarını açacağını kaydetti.