TİKA, Lübnanlı kadınlar için süt ürünleri tesisi kurdu - Son Dakika

TİKA, Lübnanlı kadınlar için süt ürünleri tesisi kurdu

06.04.2021 18:29
TİKA, Lübnanlı kadınlar için süt ürünleri tesisi kurdu, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA), Lübnan'da "Kırsal Gelişim ve Üretimi Canlandırma Programı" kapsamında süt ürünleri üretim tesisi kurduğu bildirildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA), Lübnan'da "Kırsal Gelişim ve Üretimi Canlandırma Programı" kapsamında süt ürünleri üretim tesisi kurduğu bildirildi.

TİKA Beyrut Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Akkar vilayetinin kent merkezi Halba'da faaliyet gösteren "Lübnan Kuzeyli İşçi Kadınlar Birliği" ile koordineli şekilde tarım ve hayvancılığı destekleyen bir projenin hayata geçirildiği belirtildi.

İklim ve coğrafya itibarıyla elverişli şartlara sahip Lübnan'da üretim faaliyetlerinin çok sınırlı olduğuna işaret edilen açıklamada, TİKA'nın bunu artırmak amacıyla "Kırsal Gelişim ve Üretimi Canlandırma Programı"na yoğunlaştığı ifade edildi. Bu çerçevede Halba kentinde daha çok kadınların istihdam edileceği bir süt ürünleri tesisi kurulduğu aktarıldı.

Özellikle yerel küçük ve orta ölçekli üreticilerden hijyen ve kalite standartları gözetilerek temin edilen çiğ sütün işlendiği imalathanede, peynir çeşitlerinin yanı sıra yoğurt, labne, tereyağı ve ayran gibi ürünlerin de imal edildiği kaydedilen açıklamada, bu proje ile bölgedeki üretimin ve ekonominin canlandırılmasına ve yüksek işsizlik oranlarının azaltılmasına katkı sağlanmasının hedeflendiği ifade edildi.

Proje kapsamında Kadınlar Birliği binasında gerekli tadilatın yapıldığı, süt ürünleri tesisine de soğuk hava deposu, süt analizörü, karıştırma kazanları, ocaklar, peynir sıkma makinesi, tezgahlar, kazanlar ile pompa gibi çeşitli malzeme ve ekipman desteğinin verildiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca ülkenin kuzeyinde 2009 yılından beri faaliyet gösteren Kadınlar Birliğinin, TİKA'nın kendilerine sağladığı süt ürünleri imalathanesinden elde ettiği ürünler ile ulusal bir marka oluşturmak istediği vurgulandı.

Farklı din ve mezheplere dayalı, siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik krizi yaşıyor.

Gıda başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerinin büyük oranda ithalat yoluyla temin edildiği Lübnan'da, yerel para birimindeki rekor değer kaybı nedeniyle hayat koşulları günden güne zorlaşmaya devam ediyor.

Lübnan, Tarım, işçi, TİKA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİKA, Lübnanlı kadınlar için süt ürünleri tesisi kurdu - Son Dakika


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