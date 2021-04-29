TİKA, Macaristan'da 4 kente gıda, hijyen ve temizlik paketi desteğinde bulunacak - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Macaristan'da, "Erenler Sofrası" programı kapsamında sosyal yardım hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla gıda, hijyen ve temizlik paketi desteğinde bulunacak.

TİKA Budapeşte Program Koordinatörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Ajansın, her yıl olduğu gibi 2021'de de Türkiye'nin yardım elini dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine uzattığı, bu ramazanda da 87 ülkedeki yüz binlerce kişiye Türkiye'nin yardımlarını ulaştıracağı belirtildi.

Açıklamada, "Erenler Sofrası programının iyilik, paylaşma ve dayanışma ruhuyla TİKA Budapeşte Program Koordinatörlüğü tarafından, evsizlere yönelik yürütülen sosyal yardım hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla Macaristan'daki Erd Belediyesi Sosyal Bakım Merkezi, Szekesfehervar Belediyesi Kriz Yönetim Merkezi, Dunaujvaros Belediyesi Evsiz Bakım Merkezi ve Salgotarjan Belediyesi Sosyal Bakım Merkezi için temin edilen gıda, hijyen ve temizlik paketleri 30 Nisan-7 Mayıs 2021 tarihleri arasında merkez yetkililerine teslim edilecek." ifadesi kullanıldı.

TİKA'nın destek vereceği Erd, Szekesfehervar Dunaujvaros ve Salgotarjan kentlerindeki yardım merkezlerinin toplam 712 evsiz için sürekli barınma, beslenme ve sağlık hizmetleri sunduğu belirtilen açıklamada, bu yardım merkezlerinin, geçimini sağlayamayan kişiler için de beslenme, gündüz bakım, kişisel temizlik imkanı ile istihdam yardımı sağladığı kaydedildi.

Erenler Sofrası

Türkiye Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan genelgeler ile 2021 yılı, "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" ve "Hacı Bektaş Veli Yılı" olarak ilan edildi. Bu kapsamda düzenlenecek etkinliklerin Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda yürütülmesi kararlaştırıldı. UNESCO da Yunus Emre'nin Vefatının 700. Yıl Dönümü, Hacı Bektaş Veli'nin Vefatının 750. Yıl Dönümü, Ahi Evran'ın Doğumunun 850. Yıl Dönümü etkinliklerini 2021 yılı Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri Programına almıştı.

Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli ve Ahi Evran gibi değerlerin dünya anlayışını ve Anadolu'dan dünyaya yayılan barış, kardeşlik ve dayanışma ruhunu daha fazla insana ulaştırmak hedefiyle başlatılan çalışma doğrultusunda TİKA'nın her sene ramazan ayı içerisinde gerçekleştirdiği proje ve faaliyetler Erenler Sofrası başlığı altında birleştirildi.