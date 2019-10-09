Son Dakika Haberleri: TİKA meslek edindirme kursunu bitiren Afgan kadınlar sertifika aldı
Son Dakika Güncel TİKA meslek edindirme kursunu bitiren Afgan kadınlar sertifika aldı

TİKA meslek edindirme kursunu bitiren Afgan kadınlar sertifika aldı

59 dakika önce

Afganistan'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) Faryab vilayetinin Andhoy ilçesinde 6 ay önce açtığı meslek edindirme kursunu bitiren Afgan kadınlar sertifikalarını aldı.

TİKA meslek edindirme kursunu bitiren Afgan kadınlar sertifika aldı, System.String[]

Afganistan'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) Faryab vilayetinin Andhoy ilçesinde 6 ay önce açtığı meslek edindirme kursunu bitiren Afgan kadınlar sertifikalarını aldı.

TİKA'dan yapılan açıklamada, Faryab vilayeti Sosyal ve Çalışma İşleri Müdürlüğü ile iş birliği içinde gerçekleştirilen kadınlara yönelik meslek edindirme kursları kapsamında dikiş, nakış ve aşçılık eğitiminin verildiği belirtildi.

Kurs malzemelerinin tamamının TİKA tarafından alınıp hibe edildiği mesleki eğitim ve kapasite geliştirme kurslarının 6 ay sürdüğü ifade edilen açıklamada, kursları başarıyla tamamlayan 100'e yakın kursiyerin, düzenlenen törenle sertifikalarını aldığı aktarıldı.

Sertifika töreninin ardından açılan sergiye ilçe halkının yoğun ilgi gösterdiği vurgulanan açıklamada, Afganistanlı kadınların meslek edinmeleri ve sosyal hayatta kazanımlar sağlanması amacıyla benzeri kursların devam edeceği de kaydedildi.

Afganistan, Faryab, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 08:54 Kaynak: AA
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