Son Dakika Haberleri: TİKA Mısır'da Kurban Bayramı Sofrası etkinliği düzenledi
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TİKA Mısır'da Kurban Bayramı Sofrası etkinliği düzenledi

2 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Yemeklerin hazırlanması Yemeklerin yenmesi Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Mısır'ın Beni Suveyf kentinde engelli ailelerine Kurban Bayramı Sofrası etkinliği düzenledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Yemeklerin hazırlanması
Yemeklerin yenmesi Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Mısır'ın Beni Suveyf kentinde engelli ailelerine Kurban Bayramı Sofrası etkinliği düzenledi.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 10:18 Kaynak: AA
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