TİKA Mısır'da Kurban Bayramı Sofrası etkinliği düzenledi
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Yemeklerin hazırlanması Yemeklerin yenmesi Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Mısır'ın Beni Suveyf kentinde engelli ailelerine Kurban Bayramı Sofrası etkinliği düzenledi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 10:18 Kaynak: AA
Yemeklerin hazırlanması
Yemeklerin yenmesi Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Mısır'ın Beni Suveyf kentinde engelli ailelerine Kurban Bayramı Sofrası etkinliği düzenledi.
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