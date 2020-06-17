TİKA, Moğollara temiz su ulaştırdı - Son Dakika

TİKA, Moğollara temiz su ulaştırdı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) Moğolistan'ın Bayanhongor vilayetine bağlı 4 şehirde su kuyusu açıldı.

TİKA, Moğollara temiz su ulaştırdı, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) Moğolistan'ın Bayanhongor vilayetine bağlı 4 şehirde su kuyusu açıldı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanlığın yürüttüğü projeyle başkent Ulanbator'dan yaklaşık 1000 kilometre uzaklıktaki Bayanbulag, Bayan-Ovoo, Galuut ve Buutsagaan şehirlerindeki içme suyu sorununun giderilmesiyle kırsal bölgedeki insanlar ve hayvanların suya erişiminin kolaylaştırılması amacıyla 4 su kuyusu açıldı.

Bayanhongor vilayetine bağlı şehirlerde açılan su kuyularıyla, Bayanbulag'da 1782 kişi, Buutsagaan'da 3 bin 600 kişi, Galuut'da 4 bin 100 kişi ve Bayan-Ovoo'da yaşayan 2 bin 600 kişinin temiz su ihtiyacı karşılandı.

Bayanhongor Valisi Batjargal Gonçigdorj, açılan su kuyularının bölge halkı için önemine işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"Vilayetimizde TİKA tarafından bu yıl 4, son iki yılda 10 farklı şehirde toplam 11 su kuyusu açıldı. Açılan su kuyularından, yerel halkımızın yanı sıra 2 milyon hayvan doğrudan faydalanmaktadır. Su kuyularının açılmasıyla susuzluk sorunumuz giderilmiştir. Verilen desteklerden dolayı Türkiye'ye ve TİKA'ya ve teşekkür ediyoruz."

"TİKA'nın açtığı su kuyuları, köy halkı için hayati önem taşıyor"

Buutsagaan şehri Ölziit köyünde yaşayan çoban Uuganbayar Bataa da bulunduğu köyde nehir ve dere gibi herhangi bir doğal su kaynağının olmadığını belirterek "20 metre derinliğinde el yapımı su kuyusuna sahibiz ancak çıkan su içilebilir değil. TİKA'nın açtığı su kuyuları, köy halkı için hayati önem taşıyor." dedi.

TİKA'nın su kuyusu açtığı bölgeler, son yıllarda artan küresel ısınmadan en çok etkilenen yerler arasında bulunuyor.

Su kıtlığı, özellikle geleneksel göçebe hayvancılıkla geçimlerini sağlayan bölge halkının yaşamını olumsuz etkiliyor.

Moğolistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 12:05 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİKA, Moğollara temiz su ulaştırdı - Son Dakika

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