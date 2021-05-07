TİKA, Namibya'daki ihtiyaç sahibi 450 aileye ramazan yardımı yaptı - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), "Erenler Sofrası" ramazan programı kapsamında Namibya'da 450 aileye gıda paketi dağıtıldı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2021 yılının "Yunus Emre ve Türkçe Yılı", "Hacı Bektaş Veli Yılı" ve "Ahi Evran Yılı" olarak ilan edilmesi vesilesiyle TİKA tarafından organize edilen "Erenler Sofrası" ramazan programı kapsamında hazırlanan gıda paketleri başkent Windhoek, Okahandja, Groot Aub, Osire Mülteci Kampı, Keetmanshop ve Kunene bölgelerinde yaşayan 450 ihtiyaç sahibi aileye dağıtıldı.

Gıda paketinin içerisinde her ailenin 1 aylık ihtiyacını karşılayacak un, şeker, tuz, yağ gibi temel gıda maddelerinin yanı sıra hijyen malzemeleri bulunuyor.

Dağıtım programlarına katılan bölge yetkilileri, dini görevliler ve halk, yardıma muhtaç ailelere gerçekleştirilen yardımlar sebebiyle duydukları memnuniyeti belirtirken, Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.

Türkiye'nin Windhoek Büyükelçisi Berin Makbule Tulun, dağıtım töreninde yaptığı konuşmada ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğunu, zor günlerde yapılan yardımın Türk kültürünün bir parçası olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.