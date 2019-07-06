TİKA'nın "2019 Tecrübe Paylaşım Programı"

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Yardımlarımızın Türkiye'ye ticari ve stratejik hiçbir katkısı olmadığını çok net biliyoruz.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Yardımlarımızın Türkiye'ye ticari ve stratejik hiçbir katkısı olmadığını çok net biliyoruz. İç politikaya yönelik de bir çıkar beklentimiz yok. Türkiye'nin yaptığı yardımların böyle olduğunu görmekten gurur duyuyorum. Bugün gerçekten Türkiye, dünyanın en zengin ülkesi değil ama dünyanın en gönlü zengin ülkesi." dedi.

Bilal Erdoğan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından; Anadolu Ajansı (AA), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türk Hava Yolları (THY), Kredi ve Yurtlar Kurumu, TRT ve TÜGVA başta olmak üzere çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluşları iş birliğinde üniversite öğrencilerine küresel gönüllülük bilinci kazandırılması amacıyla TÜGVA Florya Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen 2019 Tecrübe Paylaşım Programı'na katıldı.

TİKA'nın dünyanın birçok yerinde çok önemli kalkınma faaliyetlerinde bulunduğunu belirten Erdoğan, TİKA'nın sadece soydaş topluluklar ve ümmetin geri kalanıyla değil, Amerika'daki yerlilerden, başka yerlerde felakete maruz kalmış ya da Afrika'da içecek su kaynağı dahi olmayan kabilelere varıncaya kadar birçok yere hizmet ve yardım götüren bir kurum olduğunu söyledi.

Dünya Bankasında çalıştığı yıllarda Gazze'yi ziyareti sırasında bütün Batı ülkelerinin kalkınma ajanslarıyla yaptıkları toplantılarda o ülkelerin Gazze'ye nasıl baktıklarını, oradaki çalışmalardan neyi umduklarını gördüklerini ifade eden Erdoğan, "O gün bugündür Gazze'nin geldiği noktadan anlıyoruz ki bu Batı eliyle 'insani yardım faaliyeti' adı altında yapılan çalışmaların insani yardımla değil, başka çıkar meseleleriyle ciddi anlamda ilişkisi var. Bunların ülkelerin dış politikalarının uzantıları olmak ana gayesiyle yapıldığını anlamış oluyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Erdoğan, Türkiye'nin yaptığı insani yardım faaliyetlerinin farkını bu program kapsamında farklı ülkelere giden gençlerin daha iyi takdir ettiğini dile getirdi.

"Yardımlarımızın Türkiye'ye ticari hiçbir katkısı yok"

Türkiye'nin Moğolistan, Orta Doğu ve Bangladeş gibi birçok ülkede yardım faaliyetlerinde bulunduğunun altını çizen Erdoğan, "Moğolistan'dan Türkiye'nin hiçbir ticari çıkarı ve stratejik beklentisi yok ama Türkiye bunu yapıyor. Çünkü kendi tarihine, geçmişine yatırımın aslında geleceğe yatırım olduğunun farkında olarak bunu yapıyor." dedi.

Bu ülkelerdeki bazı yardım faaliyetlerine yakından tanık olduğunu anlatan Erdoğan, Cox's Bazaar Bangladeş'te Myanmarlı mültecileri annesi Emine Erdoğan'la ziyaret ettiklerini hatırlatarak, "Buralardaki yardımlarımızın Türkiye'ye ticari ve stratejik hiçbir katkısı olmadığını çok net biliyoruz. Bunu, vatandaşlarımızın bu tür çalışmaların bir çoğunu bilmemesinden de anlıyoruz. Hani iç politikaya yönelik de bir çıkar beklentimiz yok. Türkiye'nin yaptığı yardımların böyle olduğunu görmekten gurur duyuyorum. Bunun mükafatını bu dünyada beklemek, karşılığını almak var elbette. Biraz daha stratejik hareket etsek, bunları düşünerek yapsak belki daha iyi olacak ama bugün gerçekten Türkiye, dünyanın en zengin ülkesi değil ama dünyanın en gönlü zengin ülkesi." diye konuştu.

Batılıların Türkiye'nin bu yardımlarını soru işaretiyle karşıladıklarını dile getiren Erdoğan, "Niye Türkiye bunu yapıyor, ne işi var Türkiye'nin burada?" gibi sorular sorduklarını, çünkü bugüne kadar kendilerinin hep çıkarları uğruna, karşılık bekleyerek, bu tür destekleri sağladıklarını söyledi.

"Gittiğiniz ülkelerde milletinizle gurur duyacaksınız"

Bilal Erdoğan, gençlere şu şekilde seslendi:

"Sizler de gittiğiniz ülkelerde Türkiye'nin oradaki destek, yardım, kalkınma faaliyetlerinin hiçbir çıkar beklemeksizin yapılan faaliyetler olduğunu göreceksiniz ve milletinizle gurur duyacaksınız. İnancınızla gurur duyacaksınız. Çünkü bu bizim inancımızla yoğurulan bir gerçek. Dolayısıyla herhalde bu işten sizin en büyük göreceğiniz menfaat ve fayda, hem ülkenizle hem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la hem Türkiye'nin kurumlarıyla hem milletiniz ve inancınızla gurur duymanız, gelecekle ilgili kafanızda birçok soru işaretlerinin dağılması olacak."

Erdoğan, programın gençlere sağlayacağı katkının yanı sıra TİKA'nın da hizmet götürdüğü ülkelerdeki faaliyetlerini çok daha iyi anlatmasına ve tanınmasına katkısı olacağını vurguladı.

"Türkiye'nin dış yardımları siyaset malzemesi haline getiriliyor"

Son yıllarda Türkiye'nin dış yardımları ve mültecilere yardımlarının iç politikada siyaset malzemesi haline getirilmeye çalışıldığını ifade eden Erdoğan, "Bir ekonomik zorluk yaşadığımız anda 'İşte biz, bu insanlara niye yardım ediyoruz?' Hesap, kitap da yapmadan hani... 'Acaba biz bu yardımları yapmasak bunun karşılığı neye denk gelir, ekonomide bunun tutarı nedir?' Bunları da bilmeyen cahil insanların konuşmasıyla maalesef hem mültecilere hem de yurt dışında yapılan yardımların olduğundan çok daha büyükmüş gibi sunulduğunu, ekonominin çok büyük kaynaklarının aktarıldığı yerlermiş gibi anlatılmaya çalışıldığını görüyoruz." diye konuştu.

Gençlerin gittikleri ülkelerde çok küçük miktarlarla ne kadar büyük işlerin yapıldığını, ne kadar çok insanın hayatlarına dokunulduğunu göreceklerini dile getiren Erdoğan "İnanıyorum ki hayatınızın geri kalanında 'Kendim için değil, milletim, ülkem için ne yapabilirim?' sorusunu soracaksınız. Bizim inancımızın gereği de nedir? Hayatlarımızı sadece kendimiz için yaşamamak, başkaları için yaşamak. Bizler nasıl hayatlarımızın geri kalanında kendimizden başka birilerine de yer açabiliriz. İnanıyorum ki siz döndükten sonra bunu daha ciddi düşünen insanlar olacaksınız." dedi.

Bilal Erdoğan, gençlerden gittikleri ülkelerde görüntü çekmelerini isteyerek, bu videolardan bir kısa film yarışması yapılması önerisinde bulundu.

Konuşmaların ardından Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, TİKA Başkan Vekili Serkan Kayalar, TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu, YTB Başkanı Abdullah Eren, KADEM Gençlik Başkanı Ebru Aracı, öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen program, 35 ülkede saha ziyareti yapacak Türkiye'nin farklı üniversitelerinden 500 öğrencinin gidecekleri ülkelerde hayata geçirecekleri faaliyetlere ilişkin eğitimlerle devam edecek.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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