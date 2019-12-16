Tika'nın 62'nci ofisi, kktc'de açıldı - Son Dakika
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Tika'nın 62'nci ofisi, kktc'de açıldı

6 saat önce

TİKA'nın 62'nci ofisi, KKTC'de açıldıSefa KARAHASANLEFKOŞA, (DHA)- TÜRKİYE Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), KKTC Lefkoşa Program Ofisi açıldı.

TİKA'nın 62'nci ofisi, KKTC'de açıldı

Sefa KARAHASANLEFKOŞA, (DHA)- TÜRKİYE Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), KKTC Lefkoşa Program Ofisi açıldı.

TİKA'nın 62'nci ofisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde açıldı. Ofisin açılışına, KKTC Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel ile diğer bakanlar da katıldı.

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti'nin tecrübe ve birikimiyle KKTC'ye yeni bir boyut imaj ve vizyon getirdiğine işaret ederek, KKTC, 45 yıl sonra bölgede çok önemli bir statüye geldi. Biz de halkımızın refahı ve mutluluğunu artırmak için çalışıyoruz. Bu görevimizdir. KKTC, Türkiye'nin güvenliği için de önemli bir yere geldi. Turizme yapılacak katkı, kültürümüzün dünyaya tanıtılması, ekonomiyi canlandıracak. Hep birlikte çalışıp üretmek hepimizin görevidir diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, milli ve manevi değerleri dünyanın her yerine ulaştırdıklarını kaydetti. Ersoy, TİKA'nın yeni dönemde daha aktif çalışma yapıp turizm, kültür, ekonomi, teknoloji, bilim alanlarında çalışarak projeler üreteceğini kaydetti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Halkımız adına çok mutluyuz. Kültür mirasınız geleceğe taşınacak, kültürümüz dünyaya tanıtılacak, iş birliğinde çalışacağız. Türkiye'nin verdiği destek, dünyadaki konumumuzu güçlendirecek ifadelerini kullandı.

TİKA Başkan Vekili Serkan Kayalar, Türkiye'nin ekonomik, sosyal, kültürel birikimini KKTC ile paylaşacağını ifade etti. Kayalar, KKTC'nin üretim, istihdam, yatırım, ekonomik turizm alanında destek vereceklerini kaydetti.

Tika'nın 62'nci ofisi, kktc'de açıldı

Türkiye, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 07:13 Kaynak: DHA
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