TİKA'nın 62'nci yurt dışı ofisi Lefkoşa'da açıldı - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, "KKTC, 45 yıl sonra Doğu Akdeniz'de çok önemli bir pozisyonda ve stratejik merkezdedir. Dolayısıyla KKTC'yi güçlendirmek ve refahını artırmak hepimizin görevidir." dedi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) 62'nci yurt dışı ofisinin açılışı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da yapıldı.

TİKA Lefkoşa Program Ofisi'nin açılışına, Başbakan Tatar'ın yanı sıra KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bakanlar, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, TİKA Başkan Vekili Serkan Kayalar, siyasetçiler, askeri erkan ile çok sayıda kurum ve kuruluşun temsilcisi katıldı.

TİKA'nın KKTC'de faaliyet gösterecek olmasının çok önemli bir gelişme olduğunu söyleyen Tatar, başkanlığın tecrübesi ve birikimiyle ülkesine değer katacağını bildirdi.

Başbakan Tatar, "KKTC, 45 yıl sonra Doğu Akdeniz'de çok önemli bir pozisyonda ve stratejik merkezdedir. KKTC, artık Türkiye'nin huzuru, güvenliği ve barışı için Doğu Akdeniz'deki bu pozisyonda fevkalade önemli bir statüdedir. Dolayısıyla KKTC'yi güçlendirmek ve refahını artırmak hepimizin görevidir." diye konuştu.

Kültürel anlamda yapılacak çalışmalarla Kıbrıs Türkü'nün mirasını koruyacaklarına ve geliştireceklerine dikkati çeken Tatar, bütün bunların da KKTC'nin lokomotif sektörü turizme katkı sağlayacağını vurguladı.

"Lefkoşa ofisini açarak faaliyet alanını genişletiyor"

Bakan Ersoy da TİKA ofisinin açılması vesilesiyle KKTC'de bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek, "TİKA, Türk milletinin milli ve manevi değerlerinden gelen, insani ve vicdani yargılarını, somut eylem ve projelere dönüştüren bir kurumdur." ifadesini kullandı.

TİKA'nın, Balkanlardan Orta Asya'ya, Afrika'dan Latin Amerika'ya geniş bir coğrafyada Türkiye'nin insan merkezli politikalarının somut eserlerini inşa etmekte olduğunun altını çizen Ersoy, "Bugün TİKA denildiğinde, dünyanın dört bir yanında hayat bulmuş yaklaşık 30 bin proje gururla karşımızda durmaktadır. Güçlü kurumsal yapısıyla, ortaya koyduğu öncü ve özgün projelerle sağlanan başarı, uluslararası saygınlığı da beraberinde getirmiştir. İşte bu saygın güç bugün KKTC'de Lefkoşa ofisini açarak faaliyet alanını genişletiyor." diye konuştu.

Bakan Ersoy, daha önce TİKA tarafından KKTC'de bir takım faaliyetlerin yapıldığını hatırlatarak, açılan ofis ile daha aktif faaliyet sürecini başlattıklarına işaret etti.

"Türkiye'nin desteği dünyadaki konumumuzu güçlendirecek"

Bakan Nazım Çavuşoğlu, TİKA'nın ofisinin açılışının bir gurur vesilesi olduğuna değinerek, devletin kalkınması, ekonomik kalkınma ve ülkeyi daha güzele taşımak için Türkiye ile birlikte çalıştıklarını aktardı.

TİKA temsilciliğinin açılmasının ihtiyaçların karşılanması için önemli bir adım olduğunu anlatan Çavuşoğlu, "Halkımız adına çok mutluyuz. Kültür mirasımız geleceğe taşınacak, kültürümüz dünyaya tanıtılacak. Türkiye'nin verdiği destek dünyadaki konumumuzu güçlendirecek." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükelçi Başçeri de Türkiye'deki bütün kurum ve kuruluşların KKTC ile yakın iş birliği içerisinde olduğunu anımsattı.

Türkiye'nin KKTC'de faaliyet gösteren kurumlarının arasına TİKA gibi 30 yıldan fazladır, geniş coğrafyalarda tecrübe edinmiş bir kurumun katılmasının olumlu sonuçlar getireceğini kaydeden Başçeri, Türkiye'nin bir temsilcisi olarak kendisini bu anlamda şanslı hissettiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından ofisin açılışı için kurdele kesildi. Daha sonra Başbakan Tatar ve protokoldekiler, TİKA'nın Lefkoşa Ofisi'ni gezdi.